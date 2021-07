Sojusz PiS z PSL ws. immunitetu Banasia? "Nie wykluczamy, że jest to pakiet"

Poseł Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego zapowiedział w niedzielę, że będzie namawiał całą Koalicję Polską, by uchylić immunitet Marianowi Banasiowi, prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. W ubiegłym tygodniu prokurator generalny Zbigniew Ziobro wystąpił z wnioskiem do marszałkini Sejmu Elżbiety Witek o pociągnięcie byłego szefa Krajowej Administracji Skarbowej do odpowiedzialności karnej.

Sawicki za uchyleniem immunitetu Banasia. "NIK nie funkcjonuje przez prezesa"

- Będę namawiał Koalicję Polską - Polskie Stronnictwo Ludowe, żeby uchylić immunitet panu Banasiowi, bo Najwyższa Izba Kontroli nie funkcjonuje przez prezesa. Mieliśmy poprzedniego prezesa pod zarzutami i nic się nie działo, zarówno wobec poprzednich rządów, jak również wobec tego rządu. [...] Przez to, że Banasia tam nie będzie, być może kolegium będzie niektóre informacje wstrzymywać, ale to nie znaczy, że procesy, kontrole nie będą prowadzone - powiedział Sawicki w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Dzień później w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" polityk ponownie stwierdził, że Banaś "nie powinien być szefem NIK".

Opinie wśród ludowców są jednak w tej sprawie podzielone, o czym świadczy wpis Urszuli Pasławskiej. "Nie będziemy za uchyleniem immunitetu panu Marianowi Banasiowi, bo nie chcemy się ubabrać w brudnej pisowskiej wojnie" - napisała na Twitterze posłanka PSL.

Politycy KO: PSL zawarło z PiS porozumienie. Trzeba śledzić, kto trafia na stanowiska w oddziałach IPN

Z informacji portalu Onet wynika, że ostatnie wypowiedzi byłego ministra rolnictwa wywołały wściekłość kierownictwa PSL. - Co ten Sawicki robi? Przecież on nam psuje całą narrację - mówi anonimowo jeden z polityków tej partii.

Stanowisko Sawickiego w kwestii Banasia jedynie wzmocniło podejrzenia niektórych parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, u których narasta przekonanie, że między PSL i PiS doszło do porozumienia w sprawie kilku głosowań. Najpierw partia rządząca zgodziła się poprzeć wybór prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich, a później senatorowie PSL zagłosowali za tym, by na czele Instytutu Pamięci Narodowej stanął Karol Nawrocki.

Przeciwna wyborowi Nawrockiemu była Koalicja Obywatelska, m.in. przez to, że ten w przeszłości jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej ostro krytykował byłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Jakub Banaś o zatrzymaniu: Ja jestem zwykłą płotką. Celem jest mój ojciec

- Nie wykluczamy, że w tym pakiecie jest też immunitet Mariana Banasia. Trzeba śledzić, kto trafia na stanowiska w regionalnych oddziałach IPN i czy nie ma tam ludzi kojarzonych z PSL - stwierdził w rozmowie z Onetem jeden z parlamentarzystów KO.

- To są jakieś piramidalne bzdury. Nie ma żadnego porozumienia w tej sprawie. Zresztą Platforma niech sama spojrzy w lustro i sprawdzi, z jakiego klubu jest Antoni Mężydło, który też zagłosował za Nawrockim - odpowiedział rozmówca portalu z PSL. Przypomnijmy, że senator KO Antoni Mężydło złamał w Senacie dyscyplinę klubową i zagłosował za Nawrockim.