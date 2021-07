Czy TVP powinno być wzorem dla TVN? Janusz Kowalski: Absolutnie tak. To jest bardzo profesjonalny przekaz

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski we wtorek był gościem programu "Rzecz o polityce" dziennika "Rzeczpospolita". Podczas rozmowy poruszony został temat projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, a także sporu wokół koncesji dla TVN24.

Janusz Kowalski o sytuacji właścicielskiej TVN. "Jakaś spółka zarejestrowana na lotnisku"

- Ze wpisu KRS wynika, że właścicielem TVN S.A wcale nie są Amerykanie, tylko jakaś spółka zarejestrowana na lotnisku w Amsterdamie - twierdził poseł, dodając, że jest to "raj podatkowy". - Musimy uszczelniać prawo, żeby pieniądze nie uciekały z Polski - przekonywał.

Według Janusza Kowalskiego, aby TVN24 mogło dostać koncesję i nadal nadawać, stacja powinna "dostosować się do wymogów prawa polskiego". Oznacza to, że właścicielem TVN S.A miałby zostać taki podmiot, który jest "formalnie związany z Europejskim Obszarem Gospodarczym".

Wiceszefowa KRRiT nie wyklucza, że TVN24 przestanie nadawać

Kowalski ocenił rzetelność dziennikarzy TVN. Materiały "bardzo często poniżej pasa"

Polityk zabrał głos również w sprawie pracy dziennikarzy TVN. Jego zdaniem "98 proc. materiałów TVN są krytyczne, niesprawiedliwe, bardzo często poniżej pasa w stosunku do Zjednoczonej Prawicy".

- Ja nie oglądam TVN, ja oglądam telewizję publiczną jako wiarygodne medium - oceniał Kowalski. Czy jego zdaniem praca dziennikarzy TVP powinna być wzorcem dla pracujących w TVN24? - Zdecydowanie tak, absolutnie tak. Ja oglądam TVP i to jest bardzo wiarygodny i profesjonalny przekaz - powiedział.

- TVP jest stacją publiczną i odpowiada na zapotrzebowanie milionów Polaków, którzy najchętniej oglądają telewizję Jacka Kurskiego - dodał Kowalski. Na powyższe stwierdzenie prowadzący rozmowę sprostował, że najchętniej oglądanym serwisem informacyjnym w Polsce są "Fakty" TVN, a nie "Wiadomości" TVP.

Projekt "lex TVN" przyjęty przez Sejmową komisję

We wtorek po południu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji został przyjęty wraz z poprawkami przez Komisję Kultury i Środków Przekazu. Podczas głosowania przepadła poprawka Porozumienia, która miałaby dopuścić do rynku mediów w Polsce państwa zrzeszone w OECD.

- Niewątpliwie KRRiT wskazywała wielokrotnie na problem z interpretacją art. 35 ustawy o radiofonii telewizji. Nieszczęśliwie się składa, że obecnie wiąże się to z czasem rozpatrywania koncesji dla programu informacyjnego, wrażliwego również pod względem politycznym. Dziś naszym partnerem [ws. TVN - red.] powinna być Holandia, a nie USA. Bo to Holandia jest właścicielem polskiego koncesjonariusza. To najlepszy dowód na to, że ustawa jest obchodzona w stu procentach - przekonywał szef KRRiT Witold Kołodziejski. Więcej na ten temat w materiale:

Komisja przyjęła projekt "lex TVN". Zgoda tylko na poprawkę Kukiz'15