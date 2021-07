Sejmowa komisja przyjęła projekt "lex TVN". Zgoda na propozycję Kukiz'15 nt. upaństwawiania mediów

W głosowaniu wzięło udział 29 posłów. Za przyjęciem przepisów było 16 członków komisji, 12 było przeciw, 1 osoba się wstrzymała.

Projekt "Lex TVN" przyjęty przez komisję

Podczas posiedzenia głos zabrał m.in. szef KRRiT Witold Kołodziejski. - Niewątpliwie KRRiT wskazywała wielokrotnie na problem z interpretacją art. 35 ustawy o radiofonii telewizji. Nieszczęśliwie się składa, że obecnie wiąże się to z czasem rozpatrywania koncesji dla programu informacyjnego, wrażliwego również pod względem politycznym. Dziś naszym partnerem [ws. TVN - red.] powinna być Holandia, a nie USA. Bo to Holandia jest właścicielem polskiego koncesjonariusza. To najlepszy dowód na to, że ustawa jest obchodzona w stu procentach - przekonywał przewodniczący Rady.

Porozumienie zaproponowało poprawkę, zgodnie z którą obostrzeniami kapitałowymi nie byłyby objęte kraje zrzeszone w OECD, a więc i USA. Wcześniej Jan Strzeżek, rzecznik partii Jarosława Gowina, sugerował, że bez przyjęcia tej zmiany Porozumienie nie poprze ustawy. - To test na odpowiedzialność nie tylko dla polityków opozycji, ale i całej klasy politycznej. Zobaczymy, jak zostanie on zdany. Jeśli poprawka nie zostanie przyjęta, ciężko będzie liczyć na poparcie Porozumienia - mówił. Poprawka została odrzucona.

Posłowie przyjęli za to poprawkę złożoną przez posła Jarosława Sachajkę z Kukiz'15. Zakłada ona, że spółki Skarbu Państwa nie będą mogły wykupywać prywatnych mediów.

W trakcie posiedzenia krytycznie o projekcie i sposobie jego procedowania wypowiadali się politycy opozycji. - Mówicie, że trzeba bronić Polski przed wojną hybrydową. Trzeba więc zająć się TVP, bo to właśnie tam się ją prowadzi poprzez podawanie Polakom kłamliwych informacji - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska z KO.

- Procedujemy projekt, który miał dotyczyć jednego elementu, zgodnie z wolą grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, a zaczynamy pisać ustawę o procesie koncesyjnym. Uważam, że to ciąg dalszy skandalu, jaki toczy się dzisiaj od 10 rano - stwierdziła pod koniec posiedzenia posłanka KO Iwona Śledzińska-Katarasińska.