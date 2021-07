Zobacz wideo Jacek Sutryk gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl (7.04)

Okazuje się, że pogróżki otrzymał nie tylko prezydent Wrocławia. "Podobne wiadomości trafiły do moich przyjaciół, koleżanek i kolegów samorządowców m.in. Oli Dulkiewicz Prezydent Gdańska i Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Białegostoku" - napisał Jacek Sutryk.

Jacek Sutryk dostał pogróżki. "Pożegnaj się z rodziną"

Prezydent Wrocławia podkreślił, że kocha pracę dla swojego miasta. Samorządowcem jest od 15 lat i, jak napisał, "to wielki zaszczyt móc pracować dla Wrocławia". Sutryk podziękował mieszkańcom za "wsparcie, spotkania i dobre rozmowy", gorzko jednak dodając, że czasem zdarzają się także "źli ludzie". "I taka zła osoba jest autorem maila. [...] Myślę, że to efekt głębokich podziałów w kraju i atmosfery politycznej" - napisał, dołączając do wpisów zdjęcie wiadomości.

"Zginiesz", "długo nie pożyjesz", "pożegnaj się z rodziną" - to tylko niektóre z gróźb, jakie otrzymał prezydent Wrocławia. Autor wiadomości podkreśla, że "i tak nie ma nic do stracenia" i sugeruje, że miałaby to być z jego strony forma zemsty.

Prezydent Wrocławia dostał mail z groźbami. Policja się tym zajmuje

Sutryk zapewnił, że takie zachowanie go nie wystraszy, jednak powinno być eliminowane z przestrzeni życia. "Nie ma miejsca na mowę nienawiści oraz groźby karalne" - stwierdził samorządowiec. Jak przekazał portalowi Onet oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu Łukasz Dutkowiak, policja faktycznie otrzymała od prezydenta Wrocławia zawiadomienie o groźbach i już zajęła się sprawą. Obecnie trwają ustalenia osób, które mogą mieć z pogróżkami bezpośredni związek.

