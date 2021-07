Grodzki o "lex TVN": Rząd powinien się jak najszybciej ogarnąć i porzucić te idiotyczne plany

W czwartek doradca Departamentu Stanu USA Derek Chollet spotkał się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. O przebieg tej rozmowy marszałek został zapytany na antenie TVN24. - Byliśmy całkowicie zgodni, że wolna prasa, wolne media - choć politycy zwykle mają zastrzeżenia do tych czy innych mediów - (...) one są jednym z niezbędnych filarów demokracji - powiedział polityk, odnosząc się do sprawy koncesji TVN24, która wciąż nie została przedłużona.

Jak dodał, Derek Chollet przyznał, iż "zamach na wolne media to będzie dla Ameryki poważne ostrzeżenie, że Polska zbacza definitywnie z drogi rozwoju demokratycznego i opuszcza rodzinę wolnego świata".

- Konsekwencje mogą być niezwykle poważne. A jak uczy historia, kto zaczyna wojnę z Ameryką, zwykle nie najlepiej kończy. Jest na to sporo przykładów. Nie mówię tu oczywiście o wojnie w rozumieniu militarnym, ale wojna ekonomiczna, czy zniechęcanie potężnych amerykańskich inwestorów do inwestowania w Polsce to jest ewidentne szkodzenie naszemu krajowi - powiedział marszałek Senatu.

Tomasz Grodzki w rozmowie z TVN24 zaznaczył, że "rząd powinien się jak najszybciej ogarnąć i porzucić idiotyczne plany".

Wiceszefowa KRRiT nie wyklucza, że TVN24 przestanie nadawać

Posłowie PiS chcą "lex TVN"

We wtorek sprawą tzw. lex TVN zajmie się sejmowa komisja kultury. Na początku lipca poseł Marek Suski zgłosił projekt ustawy o radiofonii i telewizji, który zakazuje firmom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pośredniej (a nie tylko bezpośredniej, jak obecnie) kontroli nad stacjami telewizyjnymi, które działają na podstawie koncesji wydanej w Polsce. Projekt uderza w stację TVN, która należy do kapitału z USA i działa w ramach spółki Polish Television Holding z siedzibą w Holandii, a więc na terenie EOG.

Problem z koncesją TVN24. Chollet: Joe Biden osobiście śledzi sprawę