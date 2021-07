Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmian przepisów o kwarantannie. "Potrzeba ochrony dobra dziecka"

Resort sprawiedliwości wystąpił do ministra zdrowia o zmianę przepisów związanych z kwarantanną po przekroczeniu polskiej granicy. Obecne regulacje nie przewidują wyłączenia z obowiązku izolacji rodziców, którzy powracają do Polski z zagranicy, gdzie realizowali prawo do kontaktu z dziećmi

3 Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl