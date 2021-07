Daniel Fried w wywiadzie podkreśla, że nie widzi "najmniejszego powodu, aby otwierać konflikt co do inwestycji amerykańskiej". - Albo Polska jest dobrym miejscem dla inwestycji USA, albo nie jest - przestrzega.

Z kolei na temat gazociągu Nord Stream 2 przyznaje, że "Polacy i Ukraińcy mają rację", gdy krytykują tę inwestycję i postawę Niemiec, którą uznaje za błąd. - Ale to nie zdrada. Ze strony niemieckiej jest to błąd polityczny, ale Niemcy to nie nasz problem, Putin to problem - podkreśla.