Problem z koncesją TVN24. Derek Chollet: Joe Biden osobiście śledzi sprawę Polski

Na portalu rp.pl pojawił się fragment wywiadu, który w całości zostanie opublikowany w poniedziałek. Przedstawiciel Departamentu Stanu USA Derek Chollet, który przyleciał do Polski w sprawie Nord Stream 2, wypowiedział się także na temat problemów z nadaniem koncesji dla stacji TVN.

Derek Chollet o koncesji dla TVN: Jesteśmy przekonani, że licencja powinna zostać odnowiona

Derek Chollet odbył kilka rozmów z polskimi politykami. Zdradził, że podczas takich spotkań informował, że sprawa koncesji TVN jest priorytetowa dla Stanów Zjednoczonych. - Jesteśmy przekonani, że licencja dla TVN, TVN 24 powinna zostać odnowiona. Nie tylko dlatego, że mówimy o amerykańskiej firmie, ale także dlatego, że to dotyczy istoty naszych wartości - wyjaśnił.

Chollet przyznał, że jest to na tyle ważna sprawa, że przyciągnęła uwagę samego prezydenta USA, a także obu sił politycznych. - Zwrócę uwagę, że czołowe amerykańskie media śledzą tę sprawę. A dzieje się tak z powodu wagi, jaką mają dla nas relacje polsko-amerykańskie. Republikanie i demokraci zdają sobie sprawę z wartości tego sojuszu i chcą go utrzymać - podsumował.

- Prezydent Joe Biden wielokrotnie podkreślał, że w jego odczuciu wśród wyzwań, przed jakimi stajemy, najważniejszym jest starcie demokracji z narastającym autorytaryzmem. Przyszłość fundamentalnych wolności to jądro polsko-amerykańskiego sojuszu. Demokracja ożywia nasze partnerstwo, a jej fundamentem jest wolność prasy. Wiemy, że nie jest to łatwe, to poważne wyzwanie - wyjaśniał.

Kilka dni wcześniej w rozmowie z TVN24 Derek Chollet mówił, że jednym z powodów, dla których Stany Zjednoczone są zaniepokojone koncesją dla TVN są amerykańskie inwestycje - a nieprzyznanie praw do nadawania może wpłynąć na przyszłe projekty USA w Polsce. - Kwestia wolności mediów jest w tym momencie ważnym tematem dla wielu amerykańskich urzędników. Los koncesji dla telewizji TVN24 to coś, do czego podchodzimy bardzo poważnie - podkreślał.

Na początku lipca posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. W jednym z punktów wskazano, że koncesja na rozpowszechnianie programów może być wydana osobie zagranicznej, której siedziba znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warunkiem jest jednak to, że osoba taka nie jest zależna od innej osoby, której siedziba mieści się poza EOG. Właścicielem stacji TVN jest natomiast koncern Discovery z USA, który zarządza polską stacją za pośrednictwem spółki zarejestrowanej w Holandii.