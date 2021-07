Trwa przesłuchanie żony Jakuba Banasia. Wezwanie do prokuratury otrzymała na lotnisku

Śledczy na razie nie chcą zdradzić jakichkolwiek szczegółów dotyczących przesłuchania i odsyłają do strony internetowej białostockiej prokuratury, na której jeszcze w sobotę ma pojawić się oświadczenie w tej sprawie. Jak poinformował reporter RMF FM, na wezwaniu do prokuratury, które żona Jakuba Banasia [wyraził zgodę na podawanie pełnych danych - red.] otrzymała w piątek na lotnisku w Balicach, nie ma żadnych informacji o tym, z którego paragrafu kobieta może mieć postawione zarzuty. Wiadomo jedynie, że żona Banasia ma się stawić jako podejrzana. Małżeństwo w piątek wracało z wakacji.

"Gazeta Wyborcza" informuje, że adwokat Banasia juniora o przewiezieniu swojego klienta do prokuratury dowiedział się z mediów, bo od momentu zatrzymania nie ma z nim kontaktu. Adwokat - podaje "GW" - ma towarzyszyć żonie Banasie w prokuraturze. Liczy, że wówczas dowie się, gdzie jest jego klient i zostanie do niego dopuszczony.

Syn prezesa NIK zatrzymany na lotnisku w Krakowie. Trwa przesłuchanie żony Jakuba Banasia

Społeczny doradca i zarazem syn prezesa NIK Jakub Banaś został zatrzymany przez CBA w piątek na lotnisku w podkrakowskich Balicach. - Materiał dowodowy wskazuje, że Jakub B. jest osobą, która posługiwała się poświadczającymi nieprawdę dokumentami w toku czynności kontrolnych, w kontaktach z Urzędami Skarbowymi, ale także w działaniach, które miały na celu składanie wniosków o szereg dofinansowań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - przekazał Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

W ramach skoordynowanej akcji funkcjonariusze CBA zatrzymali również Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Tadeusza G, który, jak wynika z materiału dowodowego, miał przekazywać osobom nieuprawnionym informacje, które pozyskał w toku czynności służbowych.

Prokurator generalny chce, by Marian Banaś stracił immunitet. Rzeczniczka PiS: To nas nie zajmuje

Tego samego dnia prokurator generalny zawnioskował do marszałkini Sejmu o uchylenie immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi. Chodzi o nieprawidłowości dotyczące oświadczeń majątkowych. Śledczy chcą prezesowi NIK postawić kilkanaście zarzutów.

W reakcji na zatrzymanie syna Marian Banaś wygłosił oświadczenie, w którym podkreślił, że "że zaistniała sytuacja nie wpłynie w żaden sposób na dalszą pracę Najwyższej Izby Kontroli". - Jakiekolwiek działania podejmowane wobec moich bliskich, nie spowodują odstąpienia przeze mnie od wypełniania konstytucyjnych obowiązków - powiedział prezes NIK.

Marian Banaś o zatrzymaniu syna. "Nie odstąpię od wykonywania obowiązków"

O to, czy kwestię ewentualnego uchylenia immunitetu szefowi NIK poruszono w trakcie wyjazdowego posiedzenia klubu PiS, zapytano w piątek wieczorem rzeczniczkę partii rządzącej. - Było dzisiaj oświadczenie rzecznika Żaryna. To nie są sprawy, które nas zajmują. To są niezależne organy, które się tym zajmują - zapewniła Czerwińska.