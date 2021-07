- Do samego Mariana Banasia mam stosunek ambiwalentny - przyznał Szymon Hołownia. - Natomiast faktem jest, że podległa mu NIK, kiedy Banaś zdecydował się - przynajmniej ze względów taktycznych - przejść na "jasną stronę mocy" naświetla różne ważne rzeczy - dodał.

Lider ruchu Polska 2050 zauważył także, że Najwyższa Izba Kontroli to nie tylko Banaś, ale też "kontrolerzy z dużym stażem, doświadczeniem, którzy wnikają głęboko w sprawy". - Jeżeli nie blokuje im się możliwości działania, a z przyczyn prawdopodobnie taktycznych Banaś nie zablokował im tej możliwości, to dowiadujemy się takich rzeczy, jak dowiedzieliśmy się o stanie finansów publicznych czy nieprawdopodobnie szybkim wzroście zadłużenia - powiedział w programie "Gość Wydarzeń".

Szymon Hołownia o zatrzymaniu syna Banasia: To metody paramafijne, ale oni tacy właśnie są

W piątek 23 lipca koło godziny 13:30 na lotnisku Kraków-Balice zatrzymano syna szefa NIK-u - Jakuba Banasia [który wyraził zgodę na podanie pełnych danych - red.] Polityk został poproszony o komentarz także w tej sprawie. - Rewolucja pożera własne dzieci - skomentował zatrzymanie lider Polska 2050. I dodał, że jest "to zrobienie cyrku w świetle fleszy, by upokorzyć i pokazać, kto tu rządzi." - To metody paramafijne, ale oni tacy właśnie są - dodał Szymon Hołownia.

Syn Mariana Banasia zatrzymany na krakowskim lotnisku. "Wracał z urlopu"

Zatrzymanie syna Mariana Banasia na lotnisku w Krakowie

CBA zatrzymało w piątek syna prezesa NIK Jakuba Banasia oraz dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Tadeusza G. - Materiał dowodowy wskazuje, że Jakub B. jest osobą, która posługiwała się poświadczającymi nieprawdę dokumentami w toku czynności kontrolnych, w kontaktach z Urzędami Skarbowymi, ale także w działaniach, które miały na celu składanie wniosków o szereg dofinansowań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - przekazał Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Z kolei jak ma wynikać z materiału dowodowego, Tadeusz G. miał przekazywać osobom nieuprawnionym informacje, które pozyskał w toku czynności służbowych.

Banaś o "jednej z najważniejszych kontroli". Czym jest Funduszu Sprawiedliwości?

Tego samego dnia - 23 lipca prokurator generalny zawnioskował do marszałek Sejmu o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi. Śledczy chcą postawić prezesowi kilkanaście zarzutów dotyczących nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych.

W sobotę o godzinie 9 w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku ruszyło przesłuchanie żony Jakuba Banasia. Śledczy na razie nie zdradzają szczegółów dotyczących sprawy. W sobotę na stronie białostockiej prokuratury ma jednak pojawić się pierwsze oświadczenie w sprawach przesłuchań.