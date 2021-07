Morawiecki pochwalił się inwestycją, której nie ma nawet w planach. Chodzi o "wielkie centrum" policji

- Pan minister Jarosław Zieliński [były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji - red.] powiedział mi o wielkim centrum logistycznym dla policji, które tutaj w Białymstoku jest budowane. To nowe miejsca pracy dla białostocczan, dla mieszkańców okolicznych gmin, powiatów. I jednocześnie muszę zaznaczyć, że jedno z najbardziej nowoczesnych centrów logistycznych w Polsce. To decyzja, która została podjęta bardzo słusznie, właśnie po to, żeby też miejsca pracy tworzone były poza Warszawą, właśnie w regionie tak pięknym, jakim jest województwo podlaskie - powiedział w trakcie czwartkowej wizyty w Białymstoku premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki: "W Białymstoku budowane jest wielkie centrum logistyczne policji". Policjanci twierdzą co innego

Zaskoczenia wypowiedzią premiera nie kryją zarówno policjanci z Podlasia, jak i z Komendy Głównej Policji. Okazuje się bowiem, że w stolicy Podlasia nie powstaje obecnie żadne "wielkie centrum logistyczne" dla - jak można wnioskować ze słów premiera - całej polskiej policji.

- Nie trwa budowa żadnego wielkiego centrum logistycznego (...). To byłoby po prostu absurdalne, by taką inwestycję umiejscawiać gdzieś indziej, niż w centrum Polski. Ale pomijając to, nad taką inwestycją nawet się nie zastanawiamy - podkreśla źródło portalu tvn24.pl w pionie logistycznym KGP.

O komentarz do słów szefa rządu portal zwrócił się też do byłego wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego, który miał poinformować Morawieckiego o inwestycji.

- Chodziło o zbudowanie, w ramach programu modernizacji służb mundurowych, wielofunkcyjnego zaplecza logistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - wyjaśnił Zieliński.

Budowa zaplecza logistycznego dla lokalnej komendy rzeczywiście ruszyła w 2019 r. i została już ukończona. Za około 30 mln złotych zmodernizowano warsztaty, w których podlascy policjanci naprawiali radiowozy, myjnię pojazdów oraz miejsca postojowe dla samochodów i motocykli. Choć funkcjonariusze chwalą sobie efekty tej inwestycji, to przyznają jednocześnie, że nie przyniosła ona żadnych nowych etatów. - Nawet oszczędziliśmy dwa czy trzy etaty - przyznają nieoficjalnie policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.