Klub PiS zebrał się pod Warszawą. Dominował Polski Ład, choć prezes wspomniał też o nepotyzmie

- Polski Ład i nasz pakiet rolny dominował w tej części naszego spotkania. Teraz będziemy rozmawiać o szczegółach, o kwestii wdrażania tych projektów i pomysłów - powiedział Ryszard Terlecki w przerwie wyjazdowego posiedzenia Klubu Parlamentarnego PiS. Rzeczniczka partii Anita Czerwińska zapowiedziała, że premier Mateusz Morawiecki już wkrótce skieruje do konsultacji kolejny pakiet ustaw związanych w Polskim Ładem.

Posiedzenie klubu PiS. Rolnicza część Polskiego Ładu zdominowała rozmowy. O nepotyzmie miał mówić Kaczyński

Terlecki zaznaczył też, że nie są przewidziane dodatkowe posiedzenia Sejmu, na których procedowano by projekty ustaw zgłoszone w ramach realizacji Polskiego Ładu. - Chcemy żeby ustawy trafiały do Sejmu w tym czasie, w którym Sejm będzie troszkę mniej aktywny, ale żeby we wrześniu już były gotowe i żeby od pierwszego posiedzenia [po wakacjach - red.] już z nimi ruszyć - powiedział.

Dopytywany o to, czy tematem rozmów była również ustawa "lex anty-TVN", przewodniczący klubu PiS odparł: Nie, nie było o tym mowy. Jest spokojna większość, nawet zaskakująca. Wygraliśmy dzisiaj w Senacie [głosowanie ws. wyboru nowego szefa IPN - red.]. To dla nas dobra wiadomość.

PiS ma listę "ludzi Gowina". Szykuje się na konfrontację tuż po wakacjach

Jeden z anonimowych rozmówców Polskiej Agencji Prasowej przyznał, że podczas posiedzenia klubu prezes PiS Jarosław Kaczyński poruszył wątek nepotyzmu. - Szef mówił, że ta uchwała [sanacyjna - red.] to twarda konieczność i że musimy kontynuować jej wdrażanie - usłyszeli dziennikarze PAP.

Przypomnijmy, że podczas lipcowego kongresu Prawa i Sprawiedliwości przyjęto uchwałę, która w zamyśle ma ukrócić praktykę polegającą na zatrudnianiu członków rodzin oraz znajomych w spółkach Skarbu Państwa i administracji państwowej. W uchwale zapisano, że zakazy nie obejmują osób, które zostały "zatrudnione/pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe i jednocześnie doszło do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

Terlecki przyznał, że o nepotyzmie rzeczywiście rozmawiano, ale było to "tylko przypomnienie i uściślenie jeszcze pewnych szczegółów".