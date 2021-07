W piątek i sobotę odbywa się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Ryszard Terlecki zapowiadał przed paroma dniami, że będzie ono poświęcone podsumowaniu dotychczasowych działań dotyczących Polskiego Ładu oraz planom na najbliższe miesiące. - Ale także takie spotkanie, które będzie dowodem konsolidacji klubu i ścisłej współpracy z naszym rządem - mówił szef klubu PiS.

Posiedzenie klubu PiS. Nieoficjalnie: Nie ma Jarosława Gowina

Portal wpolityce.pl podaje, że na posiedzeniu klubu obecny jest szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Brakuje z kolei drugiego koalicjanta - Jarosława Gowina. Lider Porozumienia jest wicepremierem i ministrem odpowiedzialnym za gospodarkę.

Polski Ład to program społeczno-gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada między innymi obniżkę podatków dla 18 milionów Polaków, zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych rocznie, podniesienie progu podatkowego z 85 i pół tysiąca złotych do 120 tysięcy. Program przewiduje też przeznaczenie 7 procent PKB na zdrowie, wprowadzenie emerytury bez podatku do 2500 złotych, a także liczne inwestycje, które wygenerują 500 tysięcy nowych miejsc pracy oraz wprowadzenie gwarancji państwa na wkład własny do kredytów mieszkaniowych i dom do 70 metrów kwadratowych, bez formalności.

