Nowy RPO w pierwszym wywiadzie mówi o Izbie Dyscyplinarnej i "obowiązku" pomagania osobom LGBT

Zobacz wideo Zaprzysiężenie nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca powinien być wykonany - powiedział w "Faktach po faktach" Marcin Wiącek.

REKLAMA

Prawnik został w piątek zaprzysiężony na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dwa dni wcześniej jego kandydaturę zatwierdził Senat. W TVN stwierdził, że jednym z jego pierwszych działań będzie prośba o spotkanie z Komendantem Głównym Policji, którego przedmiotem mogłoby być "ustalenie pewnych zasad dot. zatrzymania przeprowadzanego przez funkcjonariuszy policji, zwłaszcza w czasie pokojowych zgromadzeń". - Uważam, że tutaj troszkę brakuje wrażliwości - powiedział i dodał, że jest gotów samo przeprowadzić szkolenia i seminaria dla policjantów, by "uwrażliwić ich" na prawa i wolności osób uczestniczących w zgromadzeniach. Dodał też, że - podobnie jak robił to Adam Bodnar - pojawi się na festiwalu Pol'and'Rock.

"Izba Dyscyplinarna powinna zawiesić działalność"

W "Faktach po faktach" komentował m.in. decyzję TSUE z ubiegłego tygodnia. Trybunał uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z unijnym prawem, ponieważ Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie daje "pełnej rękojmi niezawisłości i bezstronności" i nie jest chroniona przed wpływami władzy ustawodawczej i wykonawczej. Unijny trybunał wskazał, że w związku z tym spoczywa na Polsce obowiązek "przyjęcia środków niezbędnych do tego, by uchybienie to ustało".

Zasadniczym adresatem tego orzeczenia jest parlament, ustawodawca. Należy moim zdaniem przeprowadzić reformę procedury odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i wykonać, czy uchylić te zastrzeżenia z wyroku TSUE, ponieważ one są bardzo istotne

- powiedział.

Wiącek stwierdził, iż jest "zwolennikiem poglądu, że do momentu implementacji tego wyroku przez ustawodawcę, Izba Dyscyplinarna SN powinna zawiesić swoją działalność", a rozpatrywane przez nią sprawy - przekazane innym izbom sądu.

- Działalność Izby Dyscyplinarnej powinna być wstrzymana do czasu orzeczenia TSUE. Moim zdaniem jest to możliwe do wykonania w drodze odpowiednich zarządzeń wewnętrznych. Dla bezpieczeństwa prawnego i dla uniknięcia generowania kolejnych wątpliwości należałoby przekazać rozpatrywane sprawy do właściwości innych izb SN - dodał.

"Jestem obowiązany" pomagać osobom LGBT

Pytany o to, czy osoby LGBT są w Polsce dyskryminowane, nowy RPO stwierdził, że "stoi na stanowisku, że zasada zakazująca dyskryminacji obowiązuje bezwzględnie" od jakiejkolwiek cechy. (Zgodnie z konstytucją RP "Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny", jednak przepisy Kodeksu karnego nt. przestępstw z nienawiści wymieniają różnice "narodowościowe, etniczne, rasowe, wyznaniowe albo ze względu na bezwyznaniowość" - a orientację seksualną już nie).

Jednak Wiącek stwierdził, że jego zdaniem do cech, ze względu na które ludzie bywają dyskryminowani, należy orientacja seksualna i tożsamość płciowa. - Jeżeli ktokolwiek w Polsce czuje się dyskryminowany ze względu na te cechy, to ja jako Rzecznik Praw Obywatelskich jestem obowiązany pomóc takiemu człowiekowi. Należy walczyć z nienawiścią, z przypadkami pogardy - powiedział.

RPO zajmie się prawami w czasie pandemii

W Sejmie wśród swoich pierwszych planowanych działań wymienił przygotowanie raportu o problemach podczas pandemii. Wyjaśnił, że chce przygotować wykaz rzeczy, które należy zmienić w prawie i w praktyce. - Tak, abym miał materiał do tego, żeby się spotkać z odpowiednimi organami władzy publicznej po to, aby podyskutować o rozwiązaniach obowiązujących w trakcie pandemii, o problemach, których można by i można będzie uniknąć, jeśli nie daj Boże dojdzie do kolejnej fali pandemii - powiedział.

Przy okazji Marcin Wiącek zaapelował, by Polacy szczepili się przeciwko COVID-19. Jak powiedział, "od tego zależy nasze życie, nasze zdrowie i naszych najbliższych i wszystkich obywateli naszego kraju".

Marcin Wiącek jest doktorem nauk prawnych, specjalistą z zakresu prawa konstytucyjnego. Od 2017 był kierownikiem Zakładu Praw Człowieka na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.