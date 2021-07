Prof. Marcin Wiącek złożył ślubowanie w Sejmie. Opowiedział też o swoim pierwszym zadaniu

Podczas środowego głosowania Senatu prof. Marcin Wiącek został powołany na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Z kolei w piątek w Sejmie złożył ślubowanie.

REKLAMA

- Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności konstytucji RP, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej - ślubował Wiącek podczas posiedzenia Sejmu.

Zobacz wideo

Terlecki o Izbie Dyscyplinarnej: Reforma będzie wprowadzana jesienią

Prof. Wiącek: Zaczynam pracę

Po ślubowaniu nowy Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiadał na pytania dziennikarzy. - Chciałbym jeszcze raz podkreślić moje ogromne uznanie dla państwa posłów i senatorów za to, że potrafili wznieść się ponad podziały polityczne i zapewnili ciągłość w funkcjonowaniu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaszczytem dla mnie jest to, że to porozumienie skoncentrowało się wokół mojej osoby - powiedział prof. Marcin Wiącek. - Zaczynam pracę - dodał.

Nowy RPO wyjaśnił, że jedną z pierwszych kwestii, którą się zajmie, będzie przygotowanie "raportu o problemach, które obnażyła pandemia". - Żeby przygotować wykaz kwestii, które należy zmienić w prawie i w praktyce - powiedział prof. Wiącek. Dodał, że dzięki temu będzie mógł dyskutować z odpowiednimi organami na temat tego, czego w przyszłości można uniknąć w przypadku wybuchu kolejnych pandemii. Rzecznik zaapelował również o to, żeby szczepić się przeciwko COVID-19. - Od tego zależy życie i zdrowie nasze, naszych bliskich i wszystkich obywateli - podkreślił. Prof. Marcin Wiącek zaznaczył, że jeśli rząd postanowi wprowadzić kolejne obostrzenia, to będzie apelował, aby miały one "rzetelne podstawy w ustawach". Dodał, że restrykcje powinny być "wynikiem debaty w parlamencie".

Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich odniósł się również do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. Izby Dyscyplinarnej. Prof. Wiącek podkreślił, że wyrok ten powinien zostać wykonany. - Powinien być wykonany przede wszystkim przez ustawodawcę w drodze nowelizacji przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych przepisów ustaw o sądownictwie powszechnym - stwierdził. Dodał, że do tego czasu Izba Dyscyplinarna powinna wstrzymać swoją działalność.

PiS ma listę "ludzi Gowina". Szykuje się na konfrontację tuż po wakacjach