Obcokrajowcy na UAM. Resort edukacji analizuje rekrutację. Czarnek: Na razie nie widzę przesady

"UAM dla Polaków" - baner z takim napisem pojawił się w tym tygodniu na ogrodzeniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdjęcie transparentu opublikowała we wtorek w mediach społecznościowych poznańska Młodzież Wszechpolska.

"Liczba przyjętych cudzoziemców w porównaniu do polskich studentów jest niezwykle duża, co ogranicza możliwości dostania się na studia naszych rodaków" - napisali działacze MW we wpisie na Facebooku. Dzień wcześniej na profilu MW pojawiła się też lista osób przyjętych na studia na jeden z kierunków. Fragment listy z piętnastoma nazwiskami zawierał wyłącznie osoby z obcojęzycznymi imionami.

Rektorka UAM o przyjmowaniu obcokrajowców: Nie ma żadnych wyjątkowych procedur

Uczelnia wyjaśniała w mediach, że rekrutacja jeszcze się nie zakończyła, a osoby, które zakwalifikowały się na studia, dopiero będą musiały potwierdzić chęć rozpoczęcia nauki. Wielu kandydatów rezygnuje po pierwszym etapie, bo studenci biorą udział w rekrutacjach na różne kierunki, także na innych uczelniach.

"W Systemie Internetowej Rekrutacji odnotowano łącznie 29 458 zapisów chętnych do podjęcia studiów na UAM. Niespełna 6 proc. z tego stanowili cudzoziemcy (1 730). Uczelnia oferuje kandydatom na 200 kierunkach i specjalnościach prawie 17 tys. miejsc" - informowała w czwartek rzeczniczka UAM Małgorzata Rybczyńska.

Jak dodała, "największy procent przyjętych kandydatów zagranicznych (w stosunku do liczby oferowanych miejsc) znalazł się na kierunkach im dedykowanych (prowadzonych w języku angielskim): Central European and Balkan Studies, gdzie wszyscy przyjęci są cudzoziemcami, oraz stosunki międzynarodowe w języku angielskim, gdzie cudzoziemcy zajęli 60 proc. miejsc".

Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wyjaśnienia od UAM

W tym tygodniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przekazał wyjaśnienia dotyczące rekrutacji Ministerstwu Edukacji i Nauki.

"Ministerstwo Edukacji i Nauki zwróciło się do Pani prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu z prośbą o wyjaśnienia dotyczące aktualnej sytuacji panującej na uczelni, jak również oceny, czy podejmowane przez UAM działania nie naruszały obowiązujących przepisów" - przekazała portalowi Gazeta.pl rzeczniczka resortu Anna Ostrowska.

Jak dodała, "informacje uzyskane od uczelni są obecnie analizowane".

UAM odpowiada na zamieszanie wokół cudzoziemców. Są dane ws. przyjęć na studia

Do sprawy odniósł się w piątek rano w Polskim Radiu 24 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zapytany o to, czy istnieje "tendencja" do przyjmowania większej liczby obcokrajowców na polskie uczelnie, odparł: "to jest oczywiście absurd".

- W ciągu ostatnich 10 lat liczba studentów w Polsce zmniejszyła się z 2 mln do 1,1 mln - zaznaczył minister, dodając, że "studentów w Polsce brakuje". Jak poinformował, resort "sprawdza" i "weryfikuje" dane otrzymane od Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nie jestem wielkim zwolennikiem umiędzynarodowienia, jest ono wartością, ale nie można z tym przesadzić. Na razie tej przesady nie widzę

- powiedział minister.