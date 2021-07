Sejmowa komisja wzywa Jarosława Kaczyńskiego. "Zajmijmy się tym, co jest najważniejsze"

- Myślę, że w Polsce nie ma ważniejszego tematu z zakresu bezpieczeństwa i obrony narodowej niż to, co powiedział Jarosław Kaczyński w swoich licznych wypowiedziach, ale w szczególności podczas wizyty w 1. Brygadzie Pancernej w Wesołej - mówił na czwartkowym posiedzeniu Komisji Obrony poseł KO Czesław Mroczek. Polityk odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego z ubiegłego tygodnia. W Wesołej wicepremier i prezes PiS zapowiedział zakup amerykańskich czołgów. Kaczyński mówił wtedy także o opracowywanym planie rozbudowy sił zbrojnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński "reaguje" na nepotyzm w PiS. Tusk: Jesteśmy świadkami albo skrajnej nieudolności, albo jawnego szyderstwa

Sejm. Komisja wzywa Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o rozbudowę sił zbrojnych

- Pan wicepremier Kaczyński, prezes Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa i spraw Obronnych powiedział, że zakup 250 czołgów Abrams za kwotę ponad 23 mld zł, jest czymś w rodzaju programu pilotażowego do zamierzeń, nad którymi pracuje rząd. Zapowiedział on wielki program rozbudowy i wzmocnienia sił zbrojnych. Czy jest zatem jakiś ważniejszy temat, niż to nad czym teraz pracuje rząd, o czym my w ogóle nie mamy pojęcia? Przecież zakup tych czołgów jest poza planem modernizacji technicznej. Planowanie w Polsce mamy w okresie 15-letnim, a decyzje podejmowane są z poniedziałku na wtorek bez opinii właściwych komisji - powiedział Mroczek.

Przemysław Czarnek: Tęczowa flaga jest fajna, podoba mi się, jest kolorowa

Jak dodał, zakup czołgów "wymagał opinii sejmowej komisji obrony narodowej". - Zajmijmy się tym, co jest najważniejsze. Wnioskuję o to, by w najbliższym możliwym terminie wysłuchać wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego na temat zapowiadanego przez niego projektu działań na rzecz odbudowy i poważnego wzmocnienia polskich sił zbrojnych - podkreślił. - Jeżeli traktujemy swoją pracę poważnie, to zacznijmy od tej informacji - dodał.

Wniosek Mroczka został poparty 8 głosami przy 5 głosach przeciw.

Polska chce kupić abramsy

Polska planuje kupić 250 czołgów M1A2 Abrams w wersji SEPv3. To najnowsza użytkowana od 2020 r. odsłona amerykańskiego czołgu i podstawowy sprzęt w US Army.

Prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński na konferencji w podwarszawskiej Wesołej zapowiedział, że pierwsze dostawy nowych czołgów będą najprawdopodobniej w przyszłym roku. - Mamy dobrą wiadomość. Nasza armia w krótkim czasie wzbogaci się o dużą liczbę najnowocześniejszych na świecie czołgów M1A2 ABRAMS SEPv3. To nowa jakość w uzbrojeniu Wojsk Lądowych - mówił Jarosław Kaczyński.

Poznań. Autobusem miejskim pod prąd na trzypasmowej drodze [WIDEO]

Amerykańskie czołgi abrams są w służbie od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Polska kupi najnowszą wersję maszyn w ramach programu "Wilk". Nowe czołgi mają zastąpić najstarsze czołgi w naszej armii czyli T-72 oraz nieco nowsze PT-91 Twardy.