Broniarz z ZNP o edukacji seksualnej: Jej w szkołach nie ma. Tu jest jakaś fobia pana ministra

Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz był gościem w RMF FM, gdzie wypowiadał się m.in. na temat obowiązkowych szczepień dla nauczycieli. Jak zaznaczał, nie powinno się zmuszać jednej grupy do przyjęcia preparatu, lecz odwołać się do rozsądku tych osób. - Sam jestem zwolennikiem szczepień, ale nie wyobrażam sobie tego, żeby ta jedna grupa miała taki obowiązek - tłumaczył. Podczas rozmowy padł również temat dotyczący ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

REKLAMA

Zobacz wideo Czarnek reaguje na krytyczne wnioski opocycji. "Sejm to nie miejsce na pajacowanie"

Sławomir Broniarz o reformach ministra Czarnka

Sławomir Broniarz usłyszał pytanie o środowe wydarzenia w polityce. Przemysław Czarnek decyzją Sejmu nie został bowiem odwołany ze stanowiska ministra edukacji i nauki. - W dalekiej perspektywie jestem spokojny o polską szkołę, bo wierzę w młodzież, w nauczycieli - komentował Broniarz.

Szef ZNP przyznał również, że był rozczarowany postawą Czarnka w Sejmie, który do tej pory - jego zdaniem - wykazywał się dużym spokojem, natomiast w środę widać było wyraźną "polityczną nawalankę". - Pan minister Czarnek powiedział, że jest "człowiekiem dialogu". To jest jedno z kłamstw, które padły wczoraj z mównicy sejmowej - stwierdził.

Czarnek: Musimy zrobić tak, żeby te lewackie bojówki przestały terroryzować

- Minister Czarnek jest osobą, która próbuje reformować system edukacyjny jak słoń w składzie porcelany - komentował Broniarz. Jak dodał, nauka zdalna była prowadzona na koszt nauczycieli, którzy musieli korzystać w domach ze swojego sprzętu czy energii. Kolejny strajk? - Nie jesteśmy bezbronni, musimy szukać innych form protestu. Ostra reakcja jest tu spodziewana - odpowiedział.

Broniarz o edukacji seksualnej w szkołach. "Być może seks kojarzy się wielu osobom tylko z jedną czynnością"

Prowadzący rozmowę zapytał Sławomira Broniarza także o to, czy edukacja seksualna w polskich szkołach jest na wystarczającym poziomie. - Moim zdaniem tej edukacji seksualnej prawie w ogóle nie ma, a szkoda - odpowiedział. - Być może seks kojarzy się wielu osobom tylko z jedną czynnością, natomiast zwracam uwagę na to, że mamy tu do czynienia z psychologią, biologią, higieną, dojrzewaniem społecznym - tłumaczył szef ZNP.

- No i z demoralizacją, jak twierdzi minister Czarnek - skomentował prowadzący program.

- Tu jest jakaś fobia pana ministra. Jeżeli mamy powiedzieć, że chcemy dzieci strzec przed demoralizacją, to na pewno szkoła jest ostatnim miejscem, gdzie taka demoralizacja by następowała - odpowiedział Broniarz.

Przemysław Czarnek: Opozycja ma obsesję na punkcie jakiejś edukacji seksualnej

W czwartkowej rozmowie na antenie radiowej Jedynki minister Czarnek stwierdził, że "strona opozycyjna od Platformy Obywatelskiej, która stała się lewacką organizacją, ma obsesję na punkcie jakiejś edukacji seksualnej, rozszerzenia jej w sposób absolutnie nieprawdopodobny".

- Niestety mamy zalew na zachodzie Europy i w świecie zachodnim postmarksistowskich, postmodernistycznych i neomarksistowskich ideologii takich, chociażby, jak ideologia LGBT [sformułowanie "ideologia LGBT" nie ma potwierdzenia w źródłach naukowych - red.]. Na Węgrzech sprzeciwiano się temu odpowiednią ustawą, my nie uchwalamy ustawy, my chcemy, żeby odpowiednie organy państwa, w tym kurator, stały na straży normalności w szkołach i braku możliwości demoralizacji dzieci przez jakąś rozszerzoną edukację seksualną - twierdził.

Słowa o "ideologii LGBT" ranią, skutki mogą być opłakane. Ekspert: To cios