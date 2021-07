Błaszczak: Czołgi Abrams będą broniły Warszawy. Mają "odstraszać" Rosję w "Bramie Smoleńskiej"

Zobacz wideo Pokazowe ćwiczenia czołgów NATO na Łotwie. 21 czołgów strzela na raz

Mariusz Błaszczak w rozmowie z Telewizją wPolsce mówił o czołgach Abrams. Minister obrony narodowej został zapytany o to, czy maszyny te nie są za ciężkie na polską infrastrukturę. - Nie są, dlatego że proszę zwrócić uwagę, gdzie one będą stacjonowały. One będą stacjonowały na równinie. To jest taka równina, która nazywana jest przez strategów "Bramą Smoleńską", potem "Bramą Brzeską", a więc ona ciągnie się od wschodniej Rosji aż po Polskę. Tam nie ma rzek, które musiałyby być przeprawiane - powiedział polityk, dodając, że te czołgi "będą po prostu broniły Warszawy i Polski".

"Moim zadaniem jest, żeby agresor nie napadł na Polskę"

Błaszczak dodał, że te czołgi zostały kupione, żeby "odstraszyć Rosję od ataku na Polskę". - Rosja w 2008 roku zaatakowała Gruzję, w 2014 - Ukrainę. My jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, jesteśmy bardzo aktywnym sojusznikiem, budujemy własne zdolności obronne. Moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest doprowadzenie do tego, żeby agresor nie napadł na Polskę i dzięki czołgom najnowocześniejszym, najlepszym na świecie czołgom Abrams ryzyko ataku na Polskę znacząco się zmniejsza - stwierdził Mariusz Błaszczak.

Na Twitterze MON pojawił się wpis dotyczący wypowiedzi szefa resortu, jednak został już skasowany. Screena zamieścił m.in. Tomasz Siemoniak. "MON twitta skasował, ale w filmiku z wywiadem na stronie wPolsce można przekonać się, że minister Błaszczak rzeczywiście mówi o rozmieszczeniu polskich czołgów Abrams w Rosji i na Białorusi. Skąd prezes PiS wytrzaskuje tak niekompetentnych gości?" - napisał polityk.

Przypomnijmy, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i wicepremier Jarosław Kaczyński 14 lipca ogłosili, że Polska zakupi 250 amerykańskich czołgów M1A2 Abrams SEPv3 za ponad 23 miliardy dolarów.