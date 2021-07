Nieoficjalnie: Głosowanie ws. koncesji TVN24 możliwe w czwartek

Do głosowania ws. koncesji dla TVN24 może dojść w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji może dojść w czwartek - podaje nieoficjalnie Press.pl.

REKLAMA

Portal informuje, że jeden członków KRRiT - Janusz Kawecki - chciał, by głosowanie odbyło się już na wtorkowym posiedzeniu, ale ostatecznie do tego nie doszło. - Pierwsze, sondażowe głosowania w KRRiT odbyły się chyba na początku lipca - poinformował w rozmowie z Press.pl. Portal ustalił, że większość członków KRRiT jest przeciwna przedłużeniu koncesji dla TVN24.

Gdyby decyzja była dla TVN24 niepomyślna, nadawca może uzyskać koncesję w którymś z unijnych państw.

Zobacz wideo Monika Olejnik o trudnym zapraszaniu gości do "Kropki nad i"

Koncesja dla TVN24

Wniosek o przedłużenie koncesji dla TVN24 został złożony do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji już w lutym ubiegłego roku. A mimo to do tej pory decyzja nie zapadła. Problem tkwi w jednym z artykułów ustawy o radiofonii i telewizji, który mówi o tym, że koncesja może zostać przyznana podmiotowi zlokalizowanemu w Polsce lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Właścicielem TVN24 jest zarejestrowana w Holandii spółka Polish Television Holding, będąca z kolei własnością amerykańskiego koncernu Discovery. Wątpliwości KRRiT ma wzbudzać także planowana fuzja z Warner Media.

Sondaż. Większość badanych uważa, że media powinny patrzeć władzy na ręce

- TVN jest w rękach spółek, w których ostatecznym i głównym beneficjentem jest podmiot amerykański, a więc podmiot spoza europejskiego obszaru gospodarczego, a tymczasem mamy w ustawie o radiofonii i telewizji zapis, który mówi, że ten rodzaj udziałów, takich podmiotów powinny być nie większe niż 49 proc. I tutaj tak naprawdę jest cały problem systemowy - mówił przed kilkunastoma dniami na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu szef KRRiT Witold Kołodziejski.

"Struktura własnościowa Spółki jest zgodna z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji. Potwierdzają to niezależne ekspertyzy opracowane przez wybitnych polskich profesorów prawa" - ripostował z kolei zarząd TVN S.A. Spółka zwracała uwagę, że przed sześcioma laty KRRiT "zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do Spółki i do czasu ubiegania się o przedłużenie koncesji dla programu TVN24 struktura własnościowa TVN nie budziła żadnych wątpliwości".

TD: Jak wolność słowa w telewizji wyglądałaby w Polsce bez TVN24?

Na kolejnym posiedzeniu Sejm ma zająć się poselskim projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zgłoszonym m.in. przez posła PiS Marka Suskiego.

Propozycja zakłada, że koncesję na nadawanie będą mogły uzyskać podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pod warunkiem, że nie będą zależne od innych podmiotów spoza EOG. Obszar ten obejmuje wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Nowe przepisy mogłyby uderzyć m.in. w grupę TVN, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery.