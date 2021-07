Jarosław Kaczyński odwleka operację kolana. "SE": Są dwa powody, jednym z nich jest powrót Tuska

Jarosław Kaczyński ciągle przekłada operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego - donosi "Super Express". Dziennik powołał się na informacje anonimowego polityka Prawa i Sprawiedliwości, który zwracał uwagę na to, że prezes nie może odkładać zabiegu w nieskończoność. Teraz jednak lider Zjednoczonej Prawicy jest bardziej pochłonięty innymi sprawami.

REKLAMA

Zobacz wideo Paszyk do Kaczyńskiego: Wokół pana zebrała się chmara tłustych kotów, które spijają śmietanę z pieniędzy spółek Skarbu Państwa

Jarosław Kaczyński nie chce zostać wykluczony z politycznej aktywności

Rozmówca gazety przekonywał, że przeprowadzenie operacji kolana powinno odbyć się najszybciej, jak to możliwe. Z jego informacji wynika jednak, że prezes Prawa i Sprawiedliwości ma w tej chwili inne priorytety.

- Z tego co wiem, on [Jarosław Kaczyński - red.] się do niej nie kwapi, bo to wyłączyłoby go z politycznej aktywności na wiele tygodni, a bez niego w roli szefa i lidera Zjednoczonej Prawicy, to wszystko może runąć - mówił polityk PiS.

Tusk o ultimatum KE. Nagle zwrócił się do dziennikarki TVP

Jarosław Kaczyński przekłada operację. Dlaczego?

Informator "Super Expressu" wyjaśniał, że na decyzję lidera Zjednoczonej Prawicy o odłożeniu w czasie operacji kolana mógł wpłynąć powrót do polskiej polityki Donalda Tuska (pełni obecnie obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej), który - jak zaznacza - jest "groźnym przeciwnikiem".

Dziennik przypomniał też, że Kaczyński do końca roku może odejść z rządu i zrezygnować z funkcji wicepremiera, by poświęcić się partii oraz zadbać o swoje zdrowie. To właśnie wtedy mógłby przejść operację kolana. - Chyba że na wiosnę odbędą się wybory - zaznaczył rozmówca i wskazał, że wówczas również nie byłby to dobry moment na przeprowadzenie operacji.

Jarosław Kaczyński cierpi na zniszczenie chrząstki stawowej - odpowiada ona za amortyzację ruchów stawu. Lider Prawa i Sprawiedliwości przeszedł już jedną operację pod koniec 2019 roku, z czasem okazało się jednak, że potrzebuje kolejnej.

O możliwości odejścia prezesa PiS z rządu do końca roku pisaliśmy już w czerwcu w Gazeta.pl. "Scenariuszem podstawowym dla Jarosława Kaczyńskiego są wybory na jesieni 2023 r., a nie ich przyspieszanie. Za pół roku prezes Prawa i Sprawiedliwości ma zrezygnować z funkcji wicepremiera i w pełni poświęcić się partii, by za dwa i pół roku celować w trzecią kadencję" - pisał wówczas Jacek Gądek. Więcej na ten temat znajdziesz w materiale:

Kaczyński odejdzie z rządu, ale szybszych wyborów nie będzie. "Partia mu się trochę rozjeżdża"