W środę Sejm debatował nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra edukacji Przemysława Czarnka, który w czerwcu złożyła opozycja. "Za" głosowało 205 posłów, "przeciw" było 236. Siedmiu się wstrzymało. - Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla ministra edukacji Przemysława Czarnka - przekazała Elżbieta Witek.

Czarnek grzmiał o "lewackich bojówkach" na uniwersytetach

Podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie przemawiał Przemysław Czarnek. Polityk zwrócił się do opozycji. - Nie skorzystaliście z szansy i skompromitowaliście się. Słyszeliście wykład pana posła [wnioskodawcy Rafała] Grupińskiego, który cytował fragment mojej publikacji sprzed 10 lat! Ministrem jestem od 19 październik. To jest kompromitacja - podkreślił szef resortu edukacji. - Wy się organicznie brzydzicie wolnością. Tak, trafiliśmy w samo sedno problemu i to was boli - dodał.

- My jako państwo mamy obowiązek chronić dzieci przed demoralizacją - krzyczał Czarnek. - Tak, kurator musi was pilnować, bo właśnie wy robicie rzeczy skandaliczne i na to wam nie pozwolimy. Musimy zrobić tak, żeby lewackie bojówki na uniwersytetach, przestały terroryzować naszą młodzież, naszych naukowców! - powiedział Czarnek, nie precyzując, o jakie konkretnie "terroryzowanie" chodzi. Dodał, że rząd nie chce, aby ktokolwiek był karany za głoszenie swoich poglądów i wartości, bo to gwarantuje konstytucja RP.

Przemysław Czarnek mówił, że opozycję "boli" również nauka historii.

Doprowadziliście do tego, że polska młodzież jest nieświadoma historii najnowszej i przez to podatna na manipulacje. Będziemy dofinansowywać wycieczki do muzeów, do miejsc związanych z kulturą ludową. (...) Będziemy ich uczyć tego, że setki tysięcy, miliony Polaków ratowało swoich żydowskich braci w czasie okupacji niemieckiej i to wam nie pasuje

- stwierdził polityk. Z sali słychać było okrzyki posłów opozycji: "Siadaj, mizoginie!".

- Bardzo dziękuję za ten wniosek, bo skompromitowaliście siebie - zakończył Przemysław Czarnek.