W głosowaniu brało udział 98 senatorów. Za było 93, pięciu się wstrzymało (nikt nie był przeciw). - Stwierdzam, że Senat wyraził zgodę na powołanie pana Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich - przekazał po głosowaniu marszałek Senatu, Tomasz Grodzki.

Po głosowaniu prof. Marcin Wiącek zabrał głos i podziękował senatorom za zaufanie.

Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, jednocześnie traktuję to jako ogromne zobowiązanie. Moim credo przez najbliższe pięć lat, kiedy będę pełnił ten urząd, będzie ochrona godności każdego człowieka, każdej osoby, która przyjdzie do biura RPO z prośbą o pomoc. Każda taka osoba uzyska moją pomoc, ja się do tego zobowiązuję

- powiedział.

- Mam zamiar po prostu robić swoje i pracować na rzecz ochrony wolności praw człowieka, na rzecz poprawy sytuacji wszystkich, którzy czują się wykluczeni i zwrócą się do Rzecznika Praw Obywatelskich o wsparcie - mówił wcześniej podczas swojego wystąpienia w Senacie. Dodał jednak, że uznaje wyższość polskiej konstytucji nad innymi aktami normatywnymi, w tym umowami międzynarodowymi.

Prof. Marcin Wiącek nowym RPO. Następcę Adama Bodnara udało się wybrać przy szóstym podejściu

Kadencja Adama Bodnara upłynęła we wrześniu zeszłego roku - od tamtego czasu trwał impas ws. wyboru nowego RPO. Dwukrotnie na stanowisko RPO kandydowała kandydatka KO, Polski 2050 i Lewicy Zuzanna Rudzińska-Bluszcz - Sejm jednak jej nie wybrał. Następnie Sejm przegłosował kandydaturę wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, ale odrzucił ją Senat. Na stanowisko RPO bezskutecznie kandydowali też poseł PiS Bartłomiej Wróblewski oraz Lidia Staroń.

Prof. Marcin Wiącek - kim jest?

Prof. Marcin Wiącek urodził się w 1982 roku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i od 2009 pracuje jako nauczyciel akademicki tej jednostki naukowej. W latach 2003-2007 był pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego, a od 2007 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

W latach 2014-2018 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, z kolei w latach 2014- 2016 - kierownikiem aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka. Jest również autorem przeszło setki publikacji i współautorem komentarza do Konstytucji. Zajmował się kwestiami związanymi z sądownictwem. Obronił doktorat "Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego (art. 193 Konstytucji) w świetle orzecznictwa TK".

Prof. Wiącek - jeszcze jako kandydat na RPO - był m.in. pytany o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji (aborcję ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu uznano w nim za niekonstytucyjną). W rozmowie z "Rz" Wiącek powiedział wówczas, że "wyrok TK przyjmuje do wiadomości". - Choć może on budzić pewne wątpliwości naukowe, został ogłoszony w Dzienniku Ustaw i wywołał skutek prawny, doprowadził do ograniczenia przesłanek aborcyjnych. Natomiast ten wyrok również w swoim uzasadnieniu daje pewne pole do debaty - powiedział prof. Wiącek.