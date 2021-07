Awantura w Sejmie. Gasiuk-Pihowicz do Witek: Wstyd, na Kremlu już pewnie dla pani szlifują medale!

Posłanka Koalicji Obywatelskiej próbowała odnieść się do ostatniej wypowiedzi Elżbiety Witek, marszałkini Sejmu, która powiedziała m.in. "Tu jest Polska, a nie Unia". Według Kamili Gasiuk-Pihowicz takie zachowanie może sprzyjać polexitowi. - Wstyd i zażenowanie, takie słowa pasują do przewodniczącego rosyjskiej Dumy, a nie do marszałek polskiego Sejmu. Za rozrywanie więzi między Polską a Unią na Kremlu już pewnie dla pani szlifują medale - mówiła posłanka KO.

