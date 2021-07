Skarga do KRRiT za materiał "Wiadomości" TVP o Tusku. "Nosił cechy nachalnej propagandy"

Mowa o materiale "Ruski ład Donalda Tuska" Macieja Sawickiego, który został wyemitowany w głównym wydaniu "Wiadomości" TVP w poniedziałek 19 lipca. W materiale zamieszczono krytyczne opinie przechodniów narzekających na rządy Tuska. Parokrotnie powtórzono też ujęcia przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, mówiącego po niemiecku "fur Deutschland" i "danke fur alles".

"Ruski ład Donalda Tuska" w TVP. Krzysztof Luft złożył skargę do KRRiT. "Nie wytrzymałem"

Na materiał Sawickiego stanowczo zareagował Krzysztof Luft, rzecznik prasowy rządu Jerzego Buzka w latach 1999-2001, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a obecnie członek rady programowej TVP. We wtorek Luft wystosował skargę do KRRiT, którą opublikował również w swoich mediach społecznościowych. Jego zdaniem materiał, który pojawił się we "Wiadomościach", łamie przepisy zawarte w ustawie o radiofonii i telewizji.

- Nie wytrzymałem. To był skrajny przypadek pogwałcenia ustawowych zasad bezstronności, rzetelności, wyważenia i wysokiej jakości, wymienionych w artykule 21 ustawy o radiofonii i telewizji - przekazał portalowi Wirtualne Media Luft. - Mało tego: nosił w dodatku cechy nachalnej propagandy - dodał.

Krzysztof Luft zwrócił uwagę, że w materiale wielokrotnie pojawiają się te same ujęcia Donalda Tuska, przemawiającego po niemiecku: czterokrotnie powtórzono fragment, w którym Tusk mówi "fur Deutschland" i dwukrotnie "danke fur alles".

"Wykorzystano też inne ujęcia, pochodzące z wystąpienia Donalda Tuska, adresowanego przed laty do słuchaczy z Niemiec, które nie miało żadnego związku z wczorajszym [mowa o poniedziałku 19 lipca br. - red.] wystąpieniem w Gdańsku - chodziło jedynie o tworzenie i utrwalanie wrażenia, że Donald Tusk reprezentuje interesy niemieckie, co zresztą wynikało również z komentarza" - napisał Luft w skardze do KRRiT. "Nie jest to pierwszy tego rodzaju materiał w Wiadomościach i innych audycjach TVP, w których realizowane jest ordynarne szczucie i nagonka na Donalda Tuska, w związku z jego powrotem do aktywnej polityki w Polsce" - zaznaczył.

"Wzywam KRRiT do wykorzystanie swoich ustawowych uprawnień i zatrzymanie tej niebezpiecznej oraz bezprawnej kampanii nienawiści realizowanej przez nadawcę publicznego" - zaapelował Luft.