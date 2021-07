Ustawa medialna. Sejm jednak nie zajmie się dziś "lex TVN". Ryszard Terlecki: Już nie zdążymy

- Na tym posiedzeniu to już nie zdążymy. Raczej 11 (sierpnia - red.), a wcześniej oczywiście odbędzie się komisja - powiedział Ryszard Terlecki, pytany o termin, w którym Sejm zajmie się tzw. ustawą medialną. Na uwagę, że "lex TVN" nie zamierza poprzeć m.in. Porozumienie, wicemarszałek Sejmu powiedział: - Jaki TVN tam, TVN to jest drobiazg w tym wszystkim.

Tuż przed tą wypowiedzią o sprawę "lex TVN" pytany był Piotr Mueller, rzecznik rządu. - Jestem przekonany, że jest większość, która jest w stanie przyjąć ten projekt na tym posiedzeniu Sejmu - mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

W kontekście proponowanych poprawek Mueller powiedział, że "jest przestrzeń do dyskusji". - Ale to nie może być też tak, że odmawia się polskiemu parlamentowi możliwości regulowania spraw, które są elementem decyzji polskiego parlamentu, a nie jakiegokolwiek innego - ocenił.

"Lex TVN". Co zakłada kontrowersyjny projekt ustawy?

7 lipca grupa posłów PiS wniosła do Sejmu projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Wedle narracji partii rządzącej, nowela jest po to, aby polskich mediów nie mogły przejąć podmioty z Rosji, Chin bądź państw arabskich. W tym celu w projekcie zapisano, że właścicielami mediów w Polsce mogą być jedynie spółki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. TVN należy do amerykańskiego nadawcy Discovery. Nowe prawo uniemożliwiłoby więc stacji nadawanie.

