Donald Tusk został w Senacie zapytany o komentarz dotyczący tego, że PiS zareagował odmową na zaproszenie (przez Tuska) Jarosława Kaczyńskiego do dyskusji. Lider PO na początku stwierdził, że sytuacja nie wymaga komentarza, potem jednak powiedział: "Zwrócę się do funkcjonariuszki telewizji PiS-owskiej, rządowej", mając na myśli stojącą obok dziennikarkę TVP Info.

- Ja nie będę odpowiadał na pytania tych, którzy zaangażowali się w nagonkę, bo ja wam serdecznie współczuję. Ja mogę ewentualnie debatować i rozmawiać z mocodawcą, to znaczy z prezesem Kaczyńskim - powiedział Donald Tusk do dziennikarki TVP Info.

Jego słowa skomentował Jarosław Olechowski, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. "Pan Donald Tusk kolejny raz w poniżający sposób potraktował dziennikarkę Telewizji Polskiej. Dlaczego wyładowuje Pan frustracje na młodej kobiecie? Maniery godne Farmazona" - napisał na swoim koncie na Twitterze.

- Proszę mu [Jarosławowi Kaczyńskiemu] przekazać ode mnie ten sygnał. Czekam od wczoraj, dziś, będę czekał każdego dnia. Stań, rozmawiaj ze mną uczciwie o tym, co jest w Polsce i nie wysyłaj nagonki. Dziękuję - zakończył wypowiedź Donald Tusk.

Mówiąc "nagonka" lider PO miał na myśli sposób, w jaki przedstawiają go rządowe media, które sugerują m.in., że bliższy mu interes Niemiec niż Polski. "Wiadomości" TVP przez wiele dni z rzędu prezentowały wyrwaną z kontekstu tę samą króciutką wypowiedź Tuska: "für Deutschland".

- Jestem przekonany, że to szczucie się źle skończy. Ja i moja rodzina mamy każdego dnia tego przykłady. Dojdzie do strasznych rzeczy przez to, co robicie w Polsce - powiedział na początku lipca przed Sejmem cytowany przez "Gazetę Wyborczą" Donald Tusk. Jego słowa padły tuż po serii pytań ze strony pracowników TVP.

Farmazon. Kto to taki?

Według słownika języka polskiego "farmazon" to kłamstwo lub głupstwo. Ma też jednak drugie znaczenie w odniesieniu do osoby. Dawniej, jak podaje sjp.pwn.pl, słowem farmazon nazywano: 1. oszusta, 2. wolnomyśliciela, 3. masona.

"Farmazon" lub "franmason" to potoczna nazwa ludowa wywodząca się z języka francuskiego, która odnosi się do wolnego mularza - objaśnia słowo "farmazon" Hanna Widacka na stronie www.palac-wilanow.pl. "Samo słowo 'wolnomularstwo', funkcjonujące w świadomości społecznej jako swoisty znak wywoławczy, budziło od zawsze skojarzenia, emocje i namiętności, sympatie i resentymenty". - pisze Widacka.

Wolnomularstwo, czy też masoneria, to międzynarodowy ruch społeczny, który miał na celu doskonalenie człowieka i krzewienie braterstwa wśród ludzi różnych narodowości, różnych religii i różnych poglądów.

Ciężko stwierdzić, co dokładnie miał na myśli Jarosław Olechowski, pisząc o manierach nijakiego Farmazona (wielką literą), osoby znanej tylko jemu.