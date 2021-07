Kukiz o "lex TVN": Ogólnie jest ok. Jedna kwestia budzi jednak poważny niepokój

"Przeczytałem projekt ustawy i ogólnie jest ok. Jedno, co budzi poważny niepokój w obecnym brzmieniu projektu ustawy, to niebezpieczeństwo, że akcje w mediach prywatnych [...] mogłyby wykupywać spółki Skarbu Państwa, czyli w praktyce ich szefostwo - nominaci partii politycznych" - napisał na Facebooku Paweł Kukiz. Jak dodał, jego ugrupowanie zamierza zgłosić poprawkę do projektu ustawy "lex TVN" - tak by całkowicie wykluczyć możliwość przejęcia prywatnych nadawców przez spółki Skarbu Państwa.

