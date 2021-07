Tusk komentował ultimatum KE, nagle zwrócił się do dziennikarki TVP. "Proszę to przekazać Kaczyńskiemu"

Zobacz wideo Donald Tusk odpowiada na pytanie TVP Info. "Moje nazwisko..."

We wtorek Donald Tusk spotkał się z klubem parlamentarnym Platformy Obywatelskiej. Po zakończeniu spotkania były premier został zapytany przez dziennikarzy, czy jego zdaniem rząd zastosuje się do decyzji TSUE dot. Izby Dyscyplinarnej. - Nie sądzę, bo widać najwyraźniej, że polski rząd, znaczy, nazywajmy rzeczy po imieniu, PiS-owski rząd, bo w tej sprawie działa wbrew polskiemu interesowi, nie chce odbudować tego elementarnego nie tylko poczucia, ale ładu praworządności w Polsce. Bo przecież to o to chodzi. To nie jest spektakularny pojedynek między Brukselą a Warszawą - powiedział Donald Tusk i dodał, że "to jest upór, który będzie nas kosztował bardzo wiele". - I nie mówię tu tylko o pieniądzach - podkreślił polityk.

REKLAMA

- My powinniśmy trzymać kciuki w jakimś sensie za premiera Morawieckiego, jego ministrów, posłów i senatorów PiS-u, żeby oni wreszcie zrozumieli, że ten spór, który Unia Europejska toczy dzisiaj z PiS-owskim rządem, jest w naszym interesie, wszystkich obywateli. To nie jest polityczna zemsta. W UE, jak do niedawna w Polsce, obowiązują najwyższe standardy praworządności - stwierdził Donald Tusk.

"Wiadomości" straszą Tuskiem i pokazują, że umie mówić po niemiecku

"Zwrócę się do funkcjonariuszki telewizji PiS-owskiej"

Lider PO został również zapytany o odmowę ze strony PiS-u na jego wezwanie Jarosława Kaczyńskiego do dyskusji. - Ta sytuacja nie wymaga chyba komentarza. Zresztą zwrócę się do funkcjonariuszki telewizji PiS-owskiej, rządowej - odparł Donald Tusk, kierując swoje słowa do stojącej obok dziennikarki TVP Info.

- Ja nie będę odpowiadał na pytania tych, którzy zaangażowali się w nagonkę, bo ja wam serdecznie współczuję. Ja mogę ewentualnie debatować i rozmawiać z mocodawcą, to znaczy z prezesem Kaczyńskim. Proszę mu przekazać ode mnie ten sygnał. Czekam od wczoraj, dziś, będę czekał każdego dnia. Stań, rozmawiaj ze mną uczciwie o ty, co jest w Polsce i nie wysyłaj nagonki. Dziękuję - powiedział polityk.

Tusk wyzwał Kaczyńskiego: "Wyjdź ze swojej jaskini". Jest odpowiedź