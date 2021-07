- Donald Tusk kurczowo próbuje się dostać z powrotem do polityki, tak trochę jak kot na szybie, ślizga się pazurkami po szybie i niestety nie może zaczepić Jarosława Kaczyńskiego - stwierdził we wtorek w TVP Info poseł PiS Marek Suski, odnosząc się do apelu przewodniczącego PO o debatę z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Suski dodał jednocześnie, że Tusk to polityk "trzeciorzędnej rangi".

