"Jacek Kurski lansuje Błaszczaka". Prezes TVP chce budować alternatywę dla Morawieckiego

Jacek Kurski ma dobre kontakty z Solidarną Polską - swoją dawną partią. I to mimo rachunku krzywd między Kurskim a Zbigniewem Ziobrą, którzy jeszcze - w 2014 r. - szydzili z siebie nawzajem. Ale to było dawno. Od kilku lat Kurski i Ziobro mają wspólnego wroga - premiera Mateusza Morawieckiego. Flagowe "Wiadomości" TVP czasami wprost atakują Morawieckiego i jego najbliższych współpracowników. Błaszczaka za to Kurski promuje. - W TVP Info ciągle jest Błaszczak. Kurski go lansuje - mówi polityk PiS.

Okazją do fetowania Błaszczaka było ogłoszenie przez szefa MON i wicepremiera ds. bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego zakupu od USA czołgów M1 Abrams. Wtedy w "Gościu Wiadomości" u Danuty Holeckiej Błaszczak się oczywiście pojawił, by chwalić się - w jego ocenie - "epokową zmianą" w polskim wojsku, dzięki której siły pancerne będą mogły dać odpór Rosjanom. Zapewniał także, że dzięki jego polityce "nie będziemy mieć zielonych ludzików [rosyjskich żołnierzy - red.] na wschodzie Polski".

Błaszczak jest twarzą zakupów - to cytat z jednego z polityków PiS - "drogich zabawek" od USA. I tak - jak chwalił się parę miesięcy temu - rakiety Patriot będą w Polsce od 2022 r. - Kupiliśmy dwie baterie, więc w sam raz na defiladę - drwi jeden z parlamentarzystów PiS. A także pociski HIMARS. I - co bardzo efektowne i tym też bardzo się chwali szef MON - do Polski w 2024 r. mają trafić samoloty F-35. Zakupy samolotów F-35, czołgów M1 Abrams czy baterii Patriot to tworzenie wysp nowoczesności w szarzyźnie Sił Zbrojnych RP.

Za próbą wypromowaniem Błaszczaka stoi szersza frakcja krytyków Morawieckiego w Zjednoczonej Prawicy - nie tylko Solidarna Polska. W samym PiS-ie to głównie "zakonnicy PC", których Morawiecki obłaskawia jednak w powołanej w marcu Radzie Doradców Politycznych. O silnej pozycji premiera świadczy jednak fakt, że w tajnym głosowaniu na wiceprezesów PiS największą liczbę głosów w Radzie Politycznej PiS zdobył właśnie Morawiecki, którego na swojego zastępcę - obok innych kandydatur - w zarządzie partii zgłosił Jarosław Kaczyński. - I ludzie zmobilizowali się dla prezesa - mówi polityk PiS bliski Nowogrodzkiej.

Inny polityk PiS: - Błaszczak to straszak na Morawieckiego. Co jakiś czas wraca pomysł, by zrobić z niego premiera. Błaszczak tak jak Morawiecki wykona wszystkie polecenia Kaczyńskiego. Mariusz ma wady Mateusza, ale nie ma jego zalet, a Morawiecki jednak swoje atuty ma - jest na przykład niezastąpiony w Brukseli. To szczegół, ale Morawiecki zjadł kolację z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i ona jest nim osobiście zachwycona, choć oczywiście różnice polityczne pozostają. A teraz przecież będzie bój z Unią Europejską. Nie ma więc mowy o zmianie premiera.