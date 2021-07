Ocena pracy prezydenta i premiera, oraz całego rządu, przedstawiona w najnowszym sondażu Kantar, pokazuje niezadowolenie obywateli. - W zasadzie jedynie wyborcy PiS są z nich zadowoleni - stwierdziła w rozmowie z PAP cytowana przez "Gazetę Wyborczą" Ekspertka Kantar Agata Zadrożna.

Sondaż. Premier i prezydent ocenieni negatywnie

Ankietowani oceniali w najnowszym sondażu pracę prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Głowę państwa pozytywnie oceniło 31 proc. badanych, a to oznacza spadek o 3 punkty procentowe w stosunku do czerwcowego badania. Negatywną opinię natomiast przedstawiło 61 proc. 8 procent nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Obywatele krytycznie podeszli również do pracy Mateusza Morawieckiego - zadowolonych jest 31 proc. ankietowanych (to spadek o 3 punkty procentowe w stosunku do badania z czerwca - zauważa Wprost), innego zdania jest 59 procent osób biorących udział w badaniu. Oni wyrazili negatywną opinię. 10 proc. nie wskazało jednoznacznej odpowiedzi.

Ocena pracy rządu. "W zasadzie jedynie wyborcy PiS są z nich zadowoleni"

Respondenci zostali również poproszenie o ocenę pracy rządu. 62 procentów osób biorących udział w badaniu ocenia ją negatywnie - oznacza to, że odsetek osób pozytywnie oceniających rząd zmniejszył się o 4 punkt procentowe. 28 procent ocenia jego pracę pozytywnie, a 10 proc. ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-14 lipca na ogólnopolskiej próbie 1004 mieszkańców Polski w wieku od 15 lat. Badanie przeprowadzono techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).