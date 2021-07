Gdańscy radni PiS zarzucają stronniczość miejskiemu portalowi. Chodzi o relację z wiecu Tuska

Relacja opublikowana na portalu Gdansk.pl spotkała się ze stanowczą krytyką radnych klubu PiS. Politycy zwołali w poniedziałek konferencję prasową, w trakcie której przekazali, iż złożyli do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz pismo z zastrzeżeniami co do treści artykułu. Ich zdaniem, miejska strona internetowa służy obecnie nie tylko do informowania mieszkańców miasta, ale i politycznej agitacji. - Propagowanie poniedziałkowego wiecu przekracza ramy informacji i granice przyzwoitości - mówił jeden z radnych, cytowany przez "Dziennik Bałtycki".

Artykuł "Spotkanie z Donaldem Tuskiem w Gdańsku: - Podnieśmy wszyscy głowy. Jeszcze Polska nie zginęła!" z 19 lipca zawiera przede wszystkim liczne cytaty z wypowiedzi lidera PO, a wśród nich: zapowiedzi jego zamierzeń jako szefa partii, wspomnienie tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, wezwanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do wspólnej debaty oraz krytyczne słowa na temat rządów PiS, które Tusk nazwał "ruskim ładem".

Z tekstem w całości można zapoznać się tutaj.

Radni PiS o wysokich kosztach utrzymania gdańskiego portalu. Strona kosztuje 4 miliony rocznie

"Dziennik Bałtycki" opublikował komentarze, jakich udzielili na konferencji szef klubu radnych PiS Kazimierz Koralewski oraz radni Waldemar Jaroszewicz, Piotr Gierszewski i Karol Rabenda. Politycy zarzucili miejskiemu portalowi brak pluralizmu i agitację polityczną. Zwrócili również uwagę na koszty utrzymania strony wynoszące około 4 miliony złotych. Jak przekonywali, kwotę tę można byłoby przeznaczyć na wybudowanie nowych żłobków lub przedszkoli.

Abstrahując od kosztów - mieszkańcy Gdańska wydają na ten portal 4 mln zł w ciągu roku - okazuje się, że uprawia się na nim ordynarną propagandę polityczną, agitującą mieszkańców Gdańska na więc Donalda Tuska.

- mówił Koralewski w słowach przytoczonych przez "DB". - Wielokrotnie spotkaliśmy się z politycznymi wystąpieniami, z krytyką rządu. A przecież pieniądze wszystkich gdańszczan, niezależnie od ich poglądów politycznych, finansują ten miejski portal. Przecież to powinna być strona internetowa za kilkanaście tysięcy złotych rocznie, a tymczasem jest to propagandowe medium za grube pieniądze, które służy twardej propagandzie Platformy Obywatelskiej, do której należą władze Gdańska - dodał Koralewski.

Rzecznik prezydent Gdańska: radni PiS nie chcą udzielać się na naszej stronie

Daniel Stenzel, rzecznik prasowy prezydent Gdańska, na prośbę dziennika odpowiedział, że "studio portalu jest stale otwarte dla państwa radnych PiS". Dodał, że do pewnego momentu chętnie korzystali oni z zaproszeń do programów na żywo.

- "Od pewnego czasu, z powodu konfliktu wewnętrznego, odmawiają uczestniczenia w programach. Portal został poinformowany, że zapadła w tej sprawie decyzja Klubu PiS" - napisano w oświadczeniu miasta. Wskazano w nim, że Gdansk.pl informował swoich czytelników o wizycie premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego w Gdańsku, spotkaniu prezesa rady ministrów z Aleksandrą Dulkiewicz, a ponadto regularnie przekazuje informacje Premiera RP, o ile mają one związek z miastem. Dodano, że dla radnych PiS przeznaczona jest również rubryka w biuletynie miejskim "Herold".

