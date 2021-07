"Wiadomości" o Tusku: "Ruski ład Donalda". "Cztery(!) razy 'fur Deutschland'. Coś niesamowitego"

Zobacz wideo Donald Tusk odpowiada na pytanie TVP Info. "Moje nazwisko..."

W poniedziałek Donald Tusk wystąpił w Gdańsku, gdzie mówił m.in. o tym, że politycy Prawa i Sprawiedliwości dzielą Polaków. - Byliśmy już wszystkim: gorszym sortem, kanaliami, zdradzieckimi mordami. Ja jestem od pewnego czasu, jak wiecie, Niemcem na pełnym etacie. Ostatnio zajrzałem i rzeczywiście darmowe lekcje niemieckiego codziennie o 19:30 [w "Wiadomościach" TVP" - przyp. red.]. Zresztą nie wiem, czy zauważyliście, do jakiej furii doprowadza ich każdy, kto chociaż parę zdań w obcym języku potrafi sklecić. To ich do szału doprowadza - powiedział lider Platformy Obywatelskiej.

Opowiedział również, jak kilka dni wcześniej jedna z jego sąsiadek stwierdziła, że PiS chce wprowadzić nie Polski Ład, a "ruski ład". - To mocne słowa, może przesadne, ale tak naprawdę, jak się zastanowić, to porządek, który chcą wprowadzić, jest bliźniaczo podobny do tego, który wprowadza Putin w Rosji i jego sojusznicy, przyjaciele w różnych krajach na świecie. Na czym polega ten "ruski ład", ten rosyjski porządek? - podkreślił i wyjaśnił, że chodzi o to, aby z "demokracji zrobić fasadę demokracji, żeby zdławić wolne słowo, żeby móc kraść bez żadnej kontroli, żeby zniszczyć opozycję jak nie słowem, to trucizną".

Tusk komentuje słowa Witek o 500+. "To jest bardzo rosyjskie myślenie"

"Powróciły nie tylko obawy, ale także polityczny hejt i kampania nienawiści"

Materiał na temat wystąpienia Donalda Tuska został wyemitowany w głównym wydaniu "Wiadomości" TVP. Zatytułowany został: "Ruski ład Donalda Tuska". Prowadząca program powiedziała, że lider PO nie przedstawił jeszcze konkretnego programu, ale "straszy Polaków ruskim ładem". Jak dodała, jego powrót do polskiej polityki to "eskalacja hejtu i agresji" oraz "atak i nagonka na rząd".

- Trudno to nazwać udanym powrotem do polskiej polityki. Polacy doskonale pamiętają bilans rządów Donalda Tuska - powiedział na początku materiału jego autor Maciej Sawicki. Następnie trzy kobiety, niepodpisane z nazwiska, stwierdziły przed kamerą, że nie ufają Tuskowi, bo to "bardzo zły polityk". - Ciągle nie było pieniędzy i nie było, a teraz są - oznajmiła jedna z nich.

Sawicki podkreślił z kolei, że wraz z powrotem Tuska "powróciły nie tylko obawy, ale także polityczny hejt i kampania nienawiści". Na potwierdzenie tych słów przytoczono wypowiedź marszałkini Sejmu Elżbiety Witek, która stwierdziła, że podczas spotkań dotyczących Polskiego Ładu politycy PiS-u spotykają się z "niebywałą agresją", a dzieje się tak właśnie od momentu powrotu Tuska. - Inaczej mówiąc, wróciło stare - powiedziała Witek na antenie Polskiego Radia.

Autor materiału przypomniał w "Wiadomościach", że "zwolennicy totalnej opozycji zagłuszali" spotkanie marszałkini Sejmu z mieszkańcami Otynia oraz "wulgarnie ją prowokowali, krytykowali program 500+ i sugerowali, że powinien zostać zlikwidowani". Przypomnijmy, że w sobotę na tym spotkaniu oponenci rządu krzyczeli m.in. hasła: "konstytucja", "wolne sądy" i "gdzie jest prawo?". Mieli również transparent "TVP łże". - Jestem ciekawa, czy któryś z nich nie korzysta z emerytury w wieku 60, 65 [lat - przyp. red.], a może ktoś nie bierze 500+, albo może zrezygnował z 300+, albo z darmowych leków dla seniorów. No nie, proszę państwa, biorą, bo jak mówią, że dają, to się bierze. A ja myślę, że warto by się było unieść honorem i od tego "wrednego" rządu PiS-u tego nie brać. A bierzecie, bierzecie. Bez żadnych skrupułów bierzecie i narzekacie. Proszę państwa, to jest mało honorowe, bo jakbym się nie zgadzała z decyzjami rządu, to nigdy od takiego rządu nic bym nie wzięła - powiedziała do krytyków PiS-u Witek.

Tusk wyzwał Kaczyńskiego: "Wyjdź ze swojej jaskini". Jest odpowiedź

W materiale pokazano również fragment "Faktów" TVN, gdzie powiedziano, że pieniądze, z których finansowane jest m.in. 500+ jest nie "z budżetu PiS-u, a państwa". Sawicki stwierdził wówczas, że - jak przypominają "komentatorzy" - za rządów Tuska "pieniędzy po prostu nie ma i nie będzie" (tu przytoczono komentarz Jacka Rostowskiego, ministra finansów w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska - przekonywał on w swojej wypowiedzi z 2015 roku, że jego zdaniem spełnienie obietnic wyborczych PiS doprowadzi do katastrofy finansów publicznych i całej polskiej gospodarki). - Wielu Polaków uważa, że Donald Tusk wrócił do Polski tylko dlatego, że skończyły się intratne stanowiska w Brukseli - stwierdził tymczasem w swoim materiale Sawicki, a jego wypowiedź została przerwana nagraniem, jak nowy lider PO mówi po niemiecku. Jeden z rozmówców TVP, również bez nazwiska, podkreślił, że Tusk "zachowuje się proniemiecko".

"Powrócił wraz z Donaldem Tuskiem przemysł pogardy"

- Zaproponował powrót do najbardziej wulgarnej jatki i do najbardziej wulgarnego sposobu uprawiania polityki, trudno to nazwać polityką, bo powrócił wraz z Donaldem Tuskiem przemysł pogardy - zaznaczył Adrian Stankowski z prawicowego portalu gpcodziennie.pl. W materiale stwierdzono również, że Tusk realizuje "strategię kłamstwa" przygotowaną przez Janusza Palikota.

"'Ruski ład Donalda Tuska' - tak zatytułowano materiał. CZTERY (!) razy fur Deutschland, trzy inne wypowiedzi po niemiecku. Były premier to absolutnie nie jest moja bajka, ale to co się dzieje o 19:30 to coś niesamowitego" - napisał na Twitterze Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia Jarosława Gowina.