Posłanka PiS mówiła, że "LGBT jest przyczyną samobójstw dzieci". Jest lekarką. Poprosiliśmy OIL o komentarz

- Gdyby nie PiS, to tutaj mówilibyśmy tutaj już tylko o samobójstwach dzieci z LGBT. Ale to LGBT jest właśnie przyczyną, że dzieci popełniają samobójstwo, ta ideologia - powiedziała w Sejmie posłanka PiS Elżbieta Płonka, z wykształcenia lekarka. O komentarz do tych słów poprosiliśmy Okręgową Izbę Lekarską, której Płonka jest członkinią.

3 Agencja Gazeta / OIL Otwórz galerię Na Gazeta.pl