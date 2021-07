Morawiecki broni Witek po słowach o 500+. "Wyciąganie z kontekstu"

Zobacz wideo Zbigniew Ziobro komentuje orzeczenie TSUE ws. Izby dyscyplinarnej. "Kolonialne segregowanie państw"

W sobotę Elżbieta Witek opowiadała w Otyniu o Polskim Ładzie, jednak jej wystąpienie przerwali przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości, krzycząc m.in. "konstytucja". Marszałkini Sejmu zwróciła się bezpośrednio do nich.

- Tych projektów, które kierujemy do obywateli, jest bardzo dużo. I nawet do tych przeciwników. Jestem ciekawa, czy któryś z nich nie korzysta z emerytury w wieku 60, 65 [lat - przyp. red.], a może ktoś nie bierze 500 plus, albo może zrezygnował z 300 plus, albo z darmowych leków dla seniorów. No nie, proszę państwa, biorą, bo jak mówią, że dają, to się bierze - powiedziała Elżbieta Witek. - A ja myślę, że warto by się było unieść honorem i od tego "wrednego" rządu PiS-u tego nie brać. A bierzecie, bierzecie. Bez żadnych skrupułów bierzecie i narzekacie. Proszę państwa, to jest mało honorowe, bo jakbym się nie zgadzała z decyzjami rządu, to nigdy od takiego rządu nic bym nie wzięła - stwierdziła. Powiedziała również, że "tu jest Polska, a nie Unia".

Po posiedzeniu sztabu kryzysowego o wypowiedź Elżbiety Witek został zapytany Mateusz Morawiecki. - Polska jest częścią Unii Europejskiej i z całą pewnością wyciąganie takich zdań z kontekstu nie służy jakości debaty publicznej - powiedział premier. Dodał, że "grupa przyglądających się temu spotkaniu przeciwników" zachowywała się "bardzo agresywnie". - Do takich bardzo agresywnych, gwałtownych reakcji z tamtej strony nie powinno dochodzić, bo to psuje jakość debaty publicznej i niepotrzebnie podwyższa temperaturę sporu politycznego - podkreślił polityk.

Do słów Elżbiety Witek odniósł się również Ryszard Terlecki. - Skoro ktoś uważa, że ten program jest niepotrzebny i szkodliwy, to dlaczego z niego korzysta? Oczywiście program 500 plus jest na przykład tak pomyślany, że mają do niego prawo wszyscy, którzy spełniają odpowiednie warunki bez względu na to, czy popierają rząd czy nie i to jest jasne, ale w takich wiecowych sporach, dyskusjach często takie argumenty padają, że po co ten program, lepiej by było przeznaczyć pieniądze na coś innego - powiedział, cytowany przez tvn24.pl, wicemarszałek Sejmu. Jak dodał, "oczywiście jesteśmy w Polsce i jesteśmy w Unii Europejskiej". - Tu nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Nic się tu nie zmieni, ani nie przestaniemy być Polską - stwierdził.

