Podział w Lewicy. Zawieszeni politycy zapowiadają, że zwołają Radę Krajową

"Tchórzliwy przewodniczący, który boi się twardej rozmowy o przyszłości swojej partii, nigdy nie wygra z antydemokratycznym i antyobywatelskim rządem PiSu, bo jest taki, jak ten rząd. PiS może pokonać tylko Lewica demokratyczna, silna i odważna. Taka będzie, już niedługo" - napisał o liderze Lewicy Włodzimierzu Czarzastym poseł Lewicy Tomasz Trela.

Przed sobotnim Zarządem Krajowym partii Czarzasty zawiesił grupę polityków, którzy należą do zarządu. To sprawiło, że nie głosowali oni na posiedzeniu, w czasie którego zatwierdzono stworzenie dwóch frakcji w partii po połączeniu Nowej Lewicy z Wiosną. Przeciwnicy Czarzastego chcieli, by frakcji było więcej. Z kolei politycy Wiosny grozili, że jeśli nie zapadnie decyzja zgodna z umową między partiami, to może dojść nie do połączenia, a rozłamu.

Czarzasty o "ostatecznej" decyzji. Będą dwie frakcje wewnątrz Lewicy

Trela zapowiedział zwieszeni członkowie zarządu zdecydowali, że za dwa tygodnie zbierze się "Rada Krajowa Nowej Lewicy, która będzie oceniała decyzje i działania pana przewodniczącego Czarzastego i która podejmie zgodnie ze statutem konkretne działania" - podaje RMF FM.

Jednak posłanka Anna-Maria Żukowska stwierdziła, że Trela "nie ma kompetencji" do zwołania Rady Krajowej. Zarzuciła też, że pomimo zaproszenia grupy polityków, w tym Treli, na rozmowy w piątek wieczorem "nikt nie raczył przyjść". "Jedyne, czego chcieliście, to zawieszenie przewodniczącego po to, by móc zwołać konwencję by zmienić statut partii, aby zmienić warunki połączenia z Wiosną" - stwierdziła.

Dlaczego część SLD sprzeciwia się przewodniczącemu? Oko.press opisuje, że zarzucają Czarzastemu "autokratyczne" zarządzacie partią i że "pozwala na zbyt wiele" koalicjantom z Wiosny oraz Razem, m.in. na "brylowanie w mediach polityków Biedronia i posłanek Razem". Osią sporu ma być też plan na kolejne wybory - Czarzasty jest za większą autonomią Lewicy, Trela - za bliższą współpracą z PO.

Publicysta Jakub Majmurek na łamach "Krytyki Politycznej" wskazuje na szereg powodów kryzysu w Lewicy. Jednak - jak pisze - albo uda się go zażegnać, albo lewica sama się unicestwi, bo podział na dwie lub więcej frakcji grozi porażką w wyborach każdej z nich.

