Nowa Lewica. Biedroń i Gawkowski napisali list. "To będzie miało katastrofalne konsekwencje"

W sobotę zbiera się zarząd krajowy Nowej Lewicy, podczas którego mają zostać wybrane nowe władze partii. Prawdopodobnie zostaną utworzone dwie frakcje, każda z przewodniczącym - po jednym z Wiosny i SLD. Jednak przed sobotnim zjazdem pod znakiem zapytania staje połączenie partii, do którego ma dojść na kongresie 9 października. Narasta bowiem konflikt w SLD. Część członków ugrupowania sprzeciwia się Włodzimierzowi Czarzastemu za porozumienie z PiS-em ws. Funduszu Odbudowy oraz zawieszeniu Marka Balta.

Czarzasty zawiesił dwoje radnych i europosła w prawach członka partii

"Dzisiaj pora na Was"

Liderzy Wiosny Robert Biedroń i Krzysztof Gawkowski napisali list do zarządu Nowej Lewicy. "Źle by się stało, gdyby szczytna idea powstania Nowej Lewicy padła ofiarą nieroztropnych działań. W grudniu 2019 roku nasze partie - SLD i Wiosna - podjęły na konwencjach, przez stosowne uchwały ciał statutowych, wspólną decyzję o połączeniu naszych formacji i utworzeniu dwóch frakcji, w których obie będą miały po 50 proc. przedstawicieli w zarządach i radach na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim. To była dla nas trudna decyzja, szczególnie ta o rozwiązaniu partii, ale Wiosna dotrzymała słowa. Dzisiaj pora na Was" - napisali, jak cytuje 300polityka.pl, liderzy partii.

Dodali, że są głęboko przekonani, iż Nowa Lewica "wyjdzie z aktualnego procesu zjednoczenia silniejsza niż kiedykolwiek dotąd". "A wspólną przyszłość będziemy budować na fundamentach wzajemnego szacunku i zaufania. Dokładnie tak, jak miało to miejsce do tej pory. Gdyby jednak okazało się, że umowy nie zostaną dotrzymane będzie to miało katastrofalne konsekwencje dla Lewicy - podział i pójście osobnymi drogami. (...) Lewica podzielona i wewnętrznie skłócona - przegrywa. Lewica zwycięża zawsze wtedy, kiedy jest zjednoczona. Niech to wielokrotnie pozytywnie zweryfikowane hasło towarzyszy nam w kolejnych latach owocnej współpracy i budowania w Polsce nowoczesnego europejskiego państwa dobrobytu dla wszystkich" - podkreślili politycy.

