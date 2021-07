Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał w czwartek, że Polska, ustanawiając system odpowiedzialności obowiązujący sędziów Sądów Najwyższego i sądów powszechnych, uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy unijnego prawa. Wskazał, że w związku z tym spoczywa kierowanej przez niego instytucji obowiązek "przyjęcia środków niezbędnych do tego, by uchybienie to ustało".

Trybunał uznał, że Izba Dyscyplinarna SN nie daje "pełnej rękojmi niezawisłości i bezstronności" i nie jest chroniona przed wpływami władzy ustawodawczej i wykonawczej. Wskazał też, że proces powoływania sędziów zależy w dużej mierze od KRS, której wiarygodność - jak podkreśla - "może budzić uzasadnione wątpliwości".

TSUE o Izbie Dyscyplinarnej: Polska uchybiła zobowiązaniom traktatowym

- Mamy teraz po raz kolejny jednoznaczną decyzję TSUE o reformie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Dziś Trybunał stwierdził po raz kolejny, że procedura dyscyplinarna względem sędziów jest sprzeczna z prawem unijnym. Jest to decyzja wiążąca dla wszystkich sędziów, oczywiście także w Polsce i mam nadzieję, że będzie ona dobrze stosowana przez wszystkich sędziów - mówił w rozmowie z TVN24 Didier Reynders - unijny komisarz sprawiedliwości.

Komisarz odniósł się również do czwartkowej decyzji Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, który orzekł, że środki tymczasowe proponowane przez Komisję Europejską nie są zgodne z polską konstytucją. Oznacza to, że Polska może nie przychylić się do decyzji TSUE.

- Zastanawiamy się nad możliwymi reakcjami w zakresie potwierdzenia nadrzędności prawa unijnego i kompetencji TSUE (...) jeśli będzie taka potrzeba, znowu skierujemy sprawę do Trybunału, ale mamy w naszej dyspozycji także inne narzędzia. Analizujemy w tej chwili wszystkie możliwości reakcji - dodał Reynders.

Komisarz UE: Kolejnym krokiem będzie prośba do polskich władz, aby w pełni szanowały decyzję TSUE

- Staramy się reagować bardzo szybko, gdy pojawia się tak olbrzymi problem, jak ten związany z nadrzędnością prawa unijnego - zaznaczył.

Jak zaznaczył komisarz, kolejnym krokiem będzie prośba do polskich władz, aby w pełni szanowały decyzję TSUE. Pismo do polskich władz w tej sprawie ma zostać wysłane "bardzo szybko". Przypomniał, że w zeszłym roku UE otrzymała pozytywną decyzję w zakresie środków tymczasowych i władze polskie się do niej zastosowały. - Jeśli tak się nie stanie, będziemy się zastanawiali nad działaniami, a wszystkie opcje leżą na stole - zakończył komisarz.

Bodnar: Cieszę się z wyroku TSUE. "Poczekajmy na reakcję władz"