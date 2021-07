W Prawie i Sprawiedliwości panuje przekonanie, że sytuacja międzynarodowa jeszcze nigdy nie była dla rządzących tak trudna. Chodzi zwłaszcza o zmianę lokatora Białego Domu, która puściła z dymem całą strategię dyplomatyczną "dobrej zmiany". Do poprawy stosunków może dojść m.in. dzięki zaakceptowaniu nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie - Marka Brzezińskiego. Z informacji Gazeta.pl wynika, że może dojść do tego już we wrześniu.

