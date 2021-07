TSUE zdecydował. Tusk: To nie Polska, tylko Kaczyński ze swoją partią wychodzą z Unii

Zobacz wideo Julia Przyłębska obcesowo traktuje RPO Adama Bodnara podczas rozprawy

Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że przepis traktatu UE, na podstawie którego Trybunał Sprawiedliwości UE zobowiązuje kraje członkowskie do stosowania środków tymczasowych ws. sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją. Pytanie skierowała do TK Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Prawie dwie godziny wcześniej Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów, które odnoszą się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Werdykty wywołały lawinę komentarzy. Do sprawy odniósł się rónież szef Platformy Obywatelskiej i były premier Donald Tusk.

"To nie Polska, tylko Kaczyński ze swoją partią wychodzą z Unii. I tylko my, Polacy, możemy skutecznie się temu przeciwstawić. Bo wbrew pisowskiej propagandzie, nikt nikogo w Unii nie trzyma na siłę" - napisał na Twitterze szef Platformy Obywatelskiej i były premier.

TSUE zdecydował ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Trybunał Konstytucyjny badał pytanie prawne Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której kompetencje w sprawach dyscyplinarnych sędziów zawiesił w kwietniu 2020 roku TSUE. Izba pytała, czy państwo członkowskie ma obowiązek wykonać środki tymczasowe odnoszące się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa. Orzeczenie zapadło większością głosów, wydał je 5-osobowy skład Trybunału Konstytucyjnego.

