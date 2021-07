Zbigniew Ziobro o decyzji TK ws. TSUE: To polska konstytucja jest największym rangą prawem

- Przepisy unijnych traktatów są niezgodne z konstytucją w zakresie, w jakim zobowiązują Polskę do wykonywania środków tymczasowych odnoszących się do sądownictwa - orzekł w środę TK. Wcześniej TSUE zakazał działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawie sędziów. Trybunał stwierdził, że stosowanie się do środków tymczasowych to działanie, które jest niezgodne z konstytucją. Decyzję TK skomentował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Ziobro poparł decyzję Trybunału Konstytucyjnego ws. TSUE. "Z satysfakcją"

W środę 14 lipca o godz. 18 odbyła się konferencja prasowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zgodnie z zapowiedziami dotyczyła ona środowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. TSUE.

Minister pochwalił decyzję TK oraz stwierdził, że stoi on na straży bezpieczeństwa Polski przed prawem unijnym. - To polska konstytucja jest największym rangą prawem stojącym ponad prawem Unii Europejskiej - podkreślał szef resortu.

- Chcę z satysfakcją przyjąć orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który stanął na gruncie ochrony polskiego porządku konstytucyjnego przez bezprawną ingerencją, prawną agresją ze strony organów europejskich - mówił.

TK o środkach tymczasowych TSUE. "Unijna kasa tak, prawo nie" [KOMENTARZE]

- Trybunał Konstytucyjny, chroniąc polski porządek prawny, przywraca też jasność systemu prawnego, który ma za zadanie chronić. TSUE usiłuje zawieszać organy państw członkowskich w obszarze spraw dyscyplinarnych - gdyby uznać taką argumentację, można byłoby w przyszłości wyobrazić sobie orzeczenia TSUE, które z jakiegoś powodu zawieszają np. działanie polskiego prezydenta. - kontynuował. - Żadne państwo nie może sobie pozwolić na to, by obcy organ zawieszał funkcjonowanie działalności organów konstytucyjnych - dodał.

TSUE wydała decyzję o zawieszeniu działalności Izby Dyscyplinarnej

W środę wiceprezeska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydała postanowienie o zastosowaniu środków tymczasowych zobowiązujących Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Bodnar o orzeczeniu TK ws. środków tymczasowych TSUE: Polexit krok po kroku

"Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego" - czytamy w komunikacie.

W odpowiedzi na decyzję Trybunał Konstytucyjny wydał decyzję, że stosowanie się do postanowień TSUE jest niezgodne z konstytucją. W czwartek 15 lipca zapadnie ostateczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie systemu dyscyplinarnego sędziów w Polsce.