TK wydał decyzję ws. środków tymczasowych TSUE. "Symboliczny powrót do PRL-u" [KOMENTARZE]

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego odczytał przewodniczący składu Stanisław Piotrowicz. TK orzekł, że przepisy unijnych traktatów, w zakresie, w jakim TSUE nakłada na Polskę środki tymczasowe odnoszące się do ustroju i właściwości polskich sądów, są niezgodne z Konstytucją RP. Wyrok był efektem pytania prawnego zadanego przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.



Niedługo przed wyrokiem TK, wiceprezes TSUE, Rosario Silva de Lapuerta, wydała postanowienie o zastosowaniu środków tymczasowych zobowiązujących Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk: Kaczyński przystąpił do obozu, którego celem jest osłabienie Unii Europejskiej

Piotrowicz ogłosił ważną decyzję TK. "Hulaj pisowska duszo, piekła nie ma!

Decyzję Trybunału Konstytucyjnego komentują politycy oraz dziennikarze. Wielu komentatorów wskazuje, że wyrok można traktować jako pierwszy krok do "polexitu", podkreślają również role Stanisława Piotrowicza, byłego posła PiS, który w czasach PRL-u pełnił funkcję prokuratora.

TSUE zdecydował ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

"PseudoTK przeciw Polsce w UE. Łapami Piotrowicza. Szkodnicy" - napisała na Twitterze posłanka KO Barbara Nowacka.

"Towarzysz Piotrowicz na rozkaz Kaczyńskiego rozpoczął proces wyjścia Polski z UE" - stwierdził Łukasz Olejnik z Platformy Obywatelskiej.

"Acha… Piotrowicz, wybitny 'niezależny' prawnik stwierdza, że traktatowe przepisy prawa unijnego są niezgodne z Konstytucją RP. No to teraz hulaj pisowska duszo, piekła nie ma! Unijna kasa tak, prawo nie! Coś czuję, że tak łatwo z tą kasą to chyba jednak nie będzie…" - zaznaczył Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy.

"Piotrowicz ogłaszający niezgodność Konstytucji z Traktatami to jak splunięcie w twarz nam wszystkim, którzy wyraziliśmy wolę wejścia do UE w referendum w 2003 roku. To gwałt na decyzji podjętej przez Polki i Polaków, byśmy byli częścią demokratycznej Europy" - napisała posłanka ruchu Polska 2050 Hanna Gill-Piątek.

"Jest coś przerażającego i zarazem zasmucającego, że decyzję TK ws. środków tymczasowych nałożonych przez TSUE odczytuje PRLowski prokuratur Piotrowicz. Symboliczny powrót do PRL-u" - stwierdził Stanisław Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Warszawy.

"TSUE - zdaniem TK - nie ma prawa stosować środków zapobiegawczych w polskim sądownictwie. Przepisy, które to umożliwiają są niezgodne z konstytucją - mówił Stanisław Piotrowicz. Czy dzisiejsza decyzja TSUE ws. zawieszenia działania ID SN będzie respektowana? Pewnie nie" - stwierdził Klaudiusz Slezak, dziennikarz Radia Nowy Świat.

"Decyzję TK, która zaczyna już nie teoretyczny, lecz praktyczny proces wychodzenia z UE, ogłosił PRL-owski prokurator, a obecnie prawdziwy polski patriota Piotrowicz" - napisał dziennikarz Onetu Bartosz Węglarczyk.

"Prawa Unii Europejskiej przestrzegać nie będziemy, ale rączki po pieniądze już wyciągamy. Problem jak kurek z kasą zostanie zakręcony. Płyniemy na górę lodową, a orkiestra gra dalej" - zaznaczył Daniel Tuchowski z Młodej Lewicy.

Decyzja TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej. "Czołowe zderzenie ciężarówki z osobowym"

Politycy PiS: Ważny wyrok, który broni suwerenności Polski

"Trybunał Konstytucji potwierdził, że Konstytucja RP jest najwyższym prawem RP (art. 8). Wyrok TSUE nie mieści się w kompetencjach przekazanych UE. To obrona suwerenności i stanie na straży przestrzegania ustawy zasadniczej" - stwierdził na Twitterze Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Klimatu.

"Wyrok Trybunału Konstytucyjnego: środki tymczasowe nałożone przez TS UE dot. sądownictwa są niezgodne z Konstytucją RP" - napisał poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

"Trybunał Konstytucyjny wytyczył jasną linię demarkacyjną pomiędzy kompetencjami przekazanymi na rzecz UE a kompetencjami zastrzeżonymi suwerennych państw członkowskich. Suwerenność wyraża się w niezależnym i samodzielnym kształtowaniu ustroju państwa, w tym ustroju sądów" - napisał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

"Wyrok TK to sygnał ostrzegawczy dla neokolonialnych zapędów Brukseli. Równowaga pomiędzy UE a państwami członkowskimi wymaga istnienia jasnych granic, które organy Unii próbują stale przekraczać, narzucając państwom rozważania w sferach wyjętych z uprawnień UE" - dodał.

"Trybunał Konstytucyjny potwierdził prymat Konstytucji RP nad Prawem Unijnym!" - zaznaczył Mateusz Janiczek z Prawa i Sprawiedliwości.

"Zawieszanie przez TSUE przepisów dotyczących organizacji sądownictwa w Polsce jest działaniem poza kompetencjami przyznanymi Unii Europejskiej - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Ważny wyrok, który broni suwerenności Polski wobec bezprawnej uzurpacji organów UE" - stwierdził Sebastian Kaleta, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.