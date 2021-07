Stanisław Piotrowicz. Kim jest sędzia TK, który ogłosił decyzję ws. środków tymczasowych TSUE?

Zobacz wideo Co w zamian za głosowanie za Piotrowiczem? Bortniczuk odpowiada

Sędzia Stanisław Piotrowicz. Dawniej członek egzekutywy PZPR w prokuraturze w Krośnie

Stanisław Piotrowicz to urodzony w Bochni (woj. małopolskie) polski polityk, senator, poseł na Sejm, sekretarz stanu, a także prokurator. Urodził się w 1952 roku. Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Krakowie także ukończył aplikację prokuratorską oraz zdobył uprawnienia do pracy prokuratora. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w Dębicy, potem w Krośnie. Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 1978 roku. Działał jako członek egzekutywy PZPR w prokuraturze w Krośnie, piastował również stanowisko kierownika szkolenia partyjnego i społecznego inspektora pracy.

REKLAMA

Podczas stanu wojennego stworzył akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Pikulowi kolportującemu, jako działacz opozycji, wydawnictwa drugiego obiegu. Za swoją pracę w 1984 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Od 1995 roku Stanisław Piotrowicz pełnił funkcję prokuratora rejonowego w Krośnie, następnie w Rzeszowie. Był członkiem Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuraturze Generalnej.

Rozprawa ws. Izby Dyscyplinarnej. Piotrowicz odebrał głos przedstawicielowi RPO

Zasłynął w czasie konferencji prasowej w 2001, kiedy to starał się o umorzenie postępowania przeciwko proboszczowi w Tylawie oskarżonemu o molestowanie nieletnich. Cztery lata później wybrano go na senatora VI kadencji z list Prawa i Sprawiedliwości. W tej kadencji piastował także stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2007 doczekał się reelekcji: głos oddało na niego 110 085 osób.

Stanisław Piotrowicz został sędzią Trybunału Konstytucyjnego

Piotrowicz w 2011 roku wystartował w wyborach parlamentarnych z list Prawa i Sprawiedliwości uzyskując 12 325 głosów i mandat poselski. Wybory do Parlamentu Europejskiego z 2014 roku okazały się dla niego porażką - otrzymał 8271 głosów i nie doczekał się stanowiska w Brukseli. Z kolei w wyborach parlamentarnych z 2015 znów otrzymał mandat poselski: głosowało na niego 15 747 osób. Startował jako kandydat bezpartyjny z list Prawa i Sprawiedliwości. Pełnił ważną rolę podczas tak zwanego kryzysu konstytucyjnego w Sejmie VIII kadencji reprezentując posłów-wnioskodawców w czasie prac nad ustawami o Trybunale Konstytucyjnym.

Były PRL-owski prokurator, w związku z decyzją sejmowej większości z 5 grudnia 2019 został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W trakcie sprawowania funkcji był m.in. w składzie orzekającym Trybunału Konstytucyjnego, który wydał wyrok o niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wykonywania aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a 14 lipca ogłosił decyzję Trybunału Konstytucyjnego ws. środków tymczasowych TSUE ws. sądownictwa.

Stanisław Piotrowicz. "Wsadzał do więzienia, pisał akty oskarżenia"

- Wsadzał do więzienia, pisał akty oskarżenia, przynajmniej się pod nimi podpisywał bez żadnego wyrzutu sumienia. To pokażcie te dokumenty. Jeśli nie, jesteście kłamcami - mówił o Piotrowiczu cytowany w magazynie "Polska i Świat" TVN24 Zbigniew Janas, który był działaczem opozycji w czasach PRL.

TK orzeka w sprawie Izby Dyscyplinarnej

Działacz Henryk Wujec z kolei stwierdził, że Piotrowicz to "jedna z najbardziej obrzydliwych postaci życia politycznego na szczytach".