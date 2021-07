TSUE zdecydował ws. Izby Dyscyplinarnej. "Co wybierze PiS?", "Gra idzie o suwerenność" [KOMENTARZE]

Rosario Silva de Lapuerta, wiceprezes TSUE, wydała w środę postanowienie o zastosowaniu wobec Polski środków tymczasowych. "Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego" - czytamy w komunikacie TSUE.

REKLAMA

Zobacz wideo Starcie przy mównicy sejmowej. Nitras kontra Witek, Terlecki i Kaczyński

TSUE podjął decyzję ws. Izby Dyscyplinarnej. "Będziemy płacić za te idiotyzmy"

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wywołała poruszenie wśród polityków partii rządzącej oraz opozycji.

TSUE zdecydował ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

"TSUE zawiesił nielegalną Izbę Dyscyplinarną SN. Niech ktoś przekaże tę wiadomość premierowi Morawieckiemu, który jeszcze wczoraj stwierdził, że Polska nie ma żadnych problemów z praworządnością. Kolejne kłamstwo" - napisała na Twitterze wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

"TSUE stawia sprawę jasno. Sztuczny twór, jakim jest nielegalna Izba Dyscyplinarna, musi zawiesić swoją działalność. Krótko i na temat" - stwierdziła wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.

"TSUE wskazał dziś, że nie zamierza ustępować w kwestii przepisów dot. niezawisłości polskich sędziów, niezależnie od wydarzeń w TK. Za chwilę TK z Piotrowiczem na czele zapewne orzeknie, że Polski to nie obowiązuje. Będziemy płacić za te idiotyzmy miliony euro grzywny dziennie" - stwierdził Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050.

"TSUE właśnie zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. PiS pod rękę z Trybunałem Przyłębskiej prowadzi nas prosto do prawnego polexitu oraz gigantycznego chaosu prawnego, jakiego w Unii Europejskiej jeszcze nie widziano" - napisała posłanka Lewicy Małgorzata Tracz.

"Wczoraj kolacja Morawieckiego z von der Leyen - dziś wyrok TSUE i pseudorzeczenie 'TK'. Co wybierze PiS? Czy 770 mld złotych dla Polski, czy brnięcie w prawnopolityczne szaleństwo zgotowane przez Ziobrę?" - zaznaczyła posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

"Kolejna miażdżąca dla PiS decyzja TSUE zobowiązująca do natychmiastowego zawieszenia między innymi uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego." - stwierdził na Twitterze senator Aleksander Pociej.

Decyzja TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej. "Czołowe zderzenie ciężarówki z osobowym"

TSUE zawiesza Izbę Dyscyplinarną. Politycy obozu rządzącego: Atak wymierzony w Polskę

"Decyzja TSUE ws. zabezpieczenia i całkowitego zamrożenia Izby Dyscyplinarnej jest haniebna. To brutalna polityczna walka z Polską i bezprawna ingerencja w nasz system prawny" - stwierdził poseł PiS Kazimierz Smoliński.

"Orzeczenie TSUE wobec polskiego Sądu Najwyższego to zwykłe przekroczenie uprawnień i kompetencji. Ono niczego nie zmienia. O wymiarze sprawiedliwości w Polsce decydują Polacy, a nie portugalska sędzia, która jednoosobowa chciała już pozbawić miliony Polaków dostępu do energii" - stwierdził wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

"Kilka tygodni temu p. Lapuerta, wiceprezes TSUE próbowała swoim postanowieniem wyrzucić na bruk kilka tysięcy osób w Turowie. Dziś ta sama osoba probuje zdewastować nasz porządek prawny i żąda natychmiastowego zawieszenia niektórych polskich przepisów. Gra idzie o suwerenność" - zaznaczył poseł PiS Michał Wójcik.

"Wyrok TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej udowadnia, że patologie mają zgodę wiceprezes TSUE. Można kraść, łamać prawo, bo jest się sędzią. Nadzwyczajna kasta może więcej. Całe szczęście jest Konstytucja" - podkreślił Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

"Kolejny raz TSUE wydaje decyzję, co do której nie ma jakichkolwiek uprawnień. To nic innego, jak polityczny atak wymierzony w Polskę" - napisał wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

"Czas zacząć traktować TSUE tak, jak na to zasługuje. Kompletnie ignorować bezprawne działania rozpolitykowanych 'sędziów'. Tylko Trybunał Konstytucyjny ma prawo orzekać, co w Polsce jest, a co nie jest zgodne z polską Konstytucją, która jest prawem nadrzędnym nad prawem UE" - stwierdził poseł Janusz Kowalski.

"Wyrok TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej nie ma znaczenia dla jej dalszego funkcjonowania. W świetle Konstytucji RP tylko TK może uchylić stosowanie przepisów rangi ustawowej dot. ustroju sądownictwa. Regulacje IDSN obowiązują zatem, bowiem korzystają z domniemania konstytucyjności" - zaznaczył poseł Arkadiusz Mularczyk.

"To kompromitacja TSUE i UE. Nie ma żadnych podstaw prawnych do takich decyzji. A poza tym jaki zamach na demokrację - 38 mln ludzi wybrało posłów, którzy uchwalili prawo, a jakaś pani Lapuerta je jednoosobowo zawiesza. Wstyd i upadek TSUE" - podkreślił na Twitterze minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.