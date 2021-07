Posłanka Janowska wróciła do PiS. "Mówiła o zamordyzmie", "Bardzo logiczne"

Zobacz wideo Kaczyński "reaguje" na nepotyzm w PiS. Tusk: Jesteśmy świadkami albo skrajnej nieudolności, albo jawnego szyderstwa

W środę podczas briefingu prasowego Jarosław Kaczyński poinformował, że klub PiS powiększył się o posłankę Małgorzatę Janowską, która niedawno opuściła to ugrupowanie. - Mamy już 232 osoby w naszym klubie. Pani poseł Janowska, co prawda nad czym boleję, zmieniając partię [na Partię Republikańską - przyp. red.], zdecydowała się na powrót do nas - powiedział prezes PiS.

- Poróżnił nas stosunek do energetyki, Bełchatowa. Ale doszliśmy do konkretnego porozumienia, w którym uczestniczył także pan premier Mateusz Morawiecki. Ważne jest, że klub odbudowuje swoją większość i strata wynosi już tylko jedną osobę. Bardzo się cieszę z pani powrotu i mam nadzieję, że będę informować o kolejnych takich sprawach - nawet osób, które nigdy do klubu nie należały - dodał Kaczyński.

Klub PiS powiększył się do 232 posłów. Po dwóch tygodniach wraca posłanka Janowska

"Bardzo logiczne"

Do powrotu posłanki do PiS odnieśli się dziennikarze i politycy. "Zbigniewa Girzyńskiego opuszcza też Małgorzata Janowska, która jednak zgadza się już z rządową polityką energetyczną" - napisał Rafał Mrowicki, dziennikarz Wirtualnej Polski.

"Poseł Czartoryski wrócił do PiS po kilu dniach, atakując wcześniej partię Kaczyńskiego. Teraz posłanka Janowska, która zapowiadała, że nie wróci i namawiała innych do odejścia wróciła do PiS. Mówi się, że najlepsze służby ma Izrael, ale chyba jednak od Mosadu lepsze są służby prezesa Jarosława Kaczyńskiego" - stwierdził Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej".

"Posłanka Janowska mówiła o zamordyzmie w PiS, wyrażała nadzieję na jak największą liczbę odejść. Teraz sama wraca. Bardzo logiczne" - zaznaczył Patryk Michalski z WP.

"Czartoryski, dziś Janowska. Najszybszy rozbiór koła poselskiego w historii. Wystarczyło: nie będzie pana nękało CBA, a pani rodziny nie będziemy nękać my" - podkreślił Marcin Dobski z salon24.pl.

"Premier Kaczyński właśnie poinformował, że Poseł Janowska wraca do Klubu PiS. Od dziś Klub PIS liczy 232 posłów. To bardzo ważne gdyż stabilna większość sejmowa jest potrzebna aby skutecznie wprowadzać program, który odmieni Polskę" - stwierdził Kazimierz Smoliński z PiS.