Klub PiS powiększył się do 232 posłów. Po dwóch tygodniach wraca posłanka Janowska

- Mamy już 232 osoby w naszym klubie. Pani poseł Janowska, co prawda nad czym boleję, zmieniając partię (na Partię Republikańską - red.), zdecydowała się na powrót do nas - powiedział na początku konferencji Jarosław Kaczyński.

Małgorzata Janowska wraca do klubu PiS. Dołączy do Partii Republikańskiej Adama Bielana

Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił dalej o powodach, z powodu których posłanka PiS opuściła to ugrupowanie.

- Poróżnił nas stosunek do energetyki, Bełchatowa. Ale doszliśmy do konkretnego porozumienia, w którym uczestniczył także pan premier Mateusz Morawiecki. Ważne jest, że klub odbudowuje swoją większość i strata wynosi już tylko jedną osobę. Bardzo się cieszę z pani powrotu i mam nadzieję, że będę informować o kolejnych takich sprawach - nawet osób, które nigdy do klubu nie należały - zapowiedział wiceprezes.

Dalej głos zabrała Małgorzata Janowska, która z członkostwa w PiS zrezygnowała zaledwie dwa tygodnie temu. Wówczas mówiła, że z klubu PiS odejść chce także 20 kolejnych parlamentarzystów.

Posłanka nie zagłosowała po linii PiS. "Zostanie ukarana moja rodzina"

- Ja również się cieszę i dziękuję Jarosławowi Kaczyńskiemu, Adamowi Bielanowi i Mateuszowi Morawieckiemu za dyskusje dotyczące energetyki, bo to był główny powód odejścia z partii. Mamy wspólny cel - walkę o bezpieczeństwo energetyczne. Niedługo zostanie przedstawiony specjalny projekt dla Bełchatowa i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie dobrze wyglądać. Walczę o moje miasto i mieszkańców Bełchatowa, by mieli bezpieczeństwo pracy, i żeby to miasto nie stało się martwym miastem. Dziękuję za rozmowy, za program dla Bełchatowa - powiedziała Janowska, nowa posłanka Partii Republikańskiej.

- To już świecka tradycja, że razem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim ogłaszamy nowe, dobre wiadomości. Cieszę się, że pani poseł wstępuje w szeregi Partii Republikańskiej i wraca do klubu PiS. Niedługo ważne głosowania dotyczące Nowego Ładu. Powrót pani Janowskiej zwiastuje, że te ustawy być może uda się przegłosować - powiedział na koniec briefingu prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan.

