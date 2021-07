Suski o przyszłości "lex TVN": Rysuje się raczej w kolorach ciemnych, a może i czarnych

Poseł PiS Marek Suski ocenił na antenie Telewizji Republika, że przyszłość projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji "jak na razie rysuje się raczej w kolorach ciemnych". - A może nawet czarnych, bo jeżeli nie mamy nawet we własnym obozie politycznym poparcia dla takiego rozwiązania, to raczej uchwalić się go nie da - stwierdził polityk.

3 Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja G Otwórz galerię Na Gazeta.pl