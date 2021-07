O zakończeniu spotkania poinformowała Ursula von der Leyen. Polityczka napisała o "dobrej wymianie" zdań na temat kluczowych dla Europy kwestii, m.in. osiągnięcia wspólnych celów klimatycznych, Funduszu Odbudowy oraz kwestii praworządności.

"Nie wyklucza to możliwości dyskusji na inne tematy"

Stałe Przedstawicielstwo przy Unii Europejskiej poinformowało przed spotkaniem, że dwa główne tematy rozmowy to Europejski Zielony Ład zakładający neutralność energetyczną Unii w 2050 roku i plan na wykorzystanie pieniędzy z Funduszu Odbudowy po pandemii, który Polska przesłała do Brukseli na początku maja i teraz czeka na zatwierdzenie. "Głównym tematem spotkania jest Europejski Zielony Ład i jego realizacja. Nie wyklucza to możliwości dyskusji na inne tematy" - poinformował Eric Mamer, rzecznik Komisji Europejskiej.

Rozmowy na temat transformacji energetycznej zapowiadał również sam Morawiecki, który uczestniczył w poniedziałek konferencji "Śląski Ład". - Będziemy z panią przewodniczącą dyskutować o tym, co jest niezbędne, aby ta transformacja była z jednej zakończona sukcesem, ale z drugiej strony, żeby nie charakteryzowała się wysokimi kosztami społecznymi, a najlepiej, żeby była amortyzowana przez różne programy - dodał szef polskiego rządu.