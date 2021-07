Kraków. Pijany kierowca pomylił drogę. Zamiast do dziewczyny, podjechał pod siedzibę policji

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 12 lipca w Krakowie (województwo małopolskie). Tuż przed północą przed bramę siedziby Oddziału Prewencji Policji przy ul. Łokietka podjechał, a następnie gwałtownie zahamował dostawczy samochód. Funkcjonariusze pełniący nocny dyżur natychmiast podbiegli do auta, aby sprawdzić, co się stało.

"Mężczyzna, zdziwiony widokiem umundurowanego policjanta, oświadczył, że jadąc do dziewczyny, omyłkowo skręcił w tę drogę. W trakcie krótkiej rozmowy policjant szybko poznał powód jego rozkojarzenia. Od kierowcy była bowiem wyczuwalna silna woń alkoholu" - przekazała małopolska policja.

Funkcjonariusze wyciągnęli kluczyki ze stacyjki samochodu, aby nietrzeźwy kierowca nie mógł dalej jechać. Wezwali również patrol posiadający alkotest. Wkrótce okazało się, że 35-latek prowadził samochód, mając 3 promile alkoholu w organizmie.

Mężczyzna stracił już prawo jazdy. Ma on usłyszeć zarzut z art. 178a Kodeksu karnego, czyli prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, za co grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

